COD battle royale stiže sutra, Team17 priprema nove Wormse, aktualne rasprodaje i ostale vijesti

Nakon glasina koje su započele prije više od mjesec dana, Activision je službeno najavio Call of Duty: Warzone, zasebno battle royale iskustvo koje će od sutra biti dostupno svim zainteresiranim igračima. Uz njih, Team17 je imao novosti vezane uz serijal Worms i rekao da ćemo ove godine dobiti novu igru. Najnoviji indie hit je spoj strategije i RPG-a imena Yes, Your Grace koji je imao izvrstan prvi vikend, a jedinstvena konzola Nintendo PlayStation pronašla je kupca za prilično veliku svotu novaca. Mortal Kombat 11 idućeg tjedna dobiva novog lika, dok u nekoliko trgovina za digitalnu prodaju igara trenutno možete naći razne naslove po povoljnijim cijenama. Još jedan življi ponedjeljak od onog što smo do sada za prvi dan u tjednu u igraćoj industriji mislili.

Call of Duty: Warzone izlazi sutra, bit će besplatan

Jutros su procurile informacije vezane uz Call of Duty: Warzone, novi battle royale mod za izuzetno popularni FPS serijal, zajedno s prvim prikazom koji je u međuvremenu uklonjen, a Activision nije dugo čekao da ga službeno najavi. Najprije trailer:

Vjerojatno najvažnija informacija je to da će Warzone biti besplatan i odvojen od nove verzije Modern Warfarea, te da će ga svi zainteresirani igrači moći preuzeti već sutra za PC, PlayStation 4 i Xbox One. Ipak, oni koji su kupili i igraju Modern Warfare moći će mod zaigrati četiri sata prije ostatka – ako ste među njima, u akciju možete uskočiti u 16 sati, dok će svi ostali morati pričekati do 20 sat.

Verzija igre koja će izaći sutra imat će dva moda – Battle Royale i Plunder – a u oba ćete igrati u timovima od tri igrača. S konceptom prvog ste sigurno dobro upoznati. 150 igrača, odnosno 50 timova borit će se za pobjedu na mapi koja će se radi ubojitog plina smanjivati, dok je u Plunder modu pobjednički onaj tim koji bude imao najviše novaca skupljanjem raznih stvari po mapi, ubijanjem protivnika i uzimanjem ono što njima ispadne iz džepova, te rješavanjem raznih Contractsa.

Što se mape tiče, akcija u oba moda odvija se u gradu Verdansk koji ima razne zone, a osim što ćete je istraživati pješke, na raspolaganju su vam i razna vozila. Uz ovo, tim je pripremio i podršku za crossplay i sustav progresije vezan za vaš korisnički račun. Ako već imate Modern Warfare, sutra ćete morati preuzeti između 18 i 22 gigabajta, ovisno na kojoj platformi igrate, a u glavnom izborniku će Classified zamijeniti Warzone. Za sve ostale, koji će sutra preuzeti samo Warzone, sretno ako nemate bržu internetsku vezu. Ovisno o platformi, morat ćete preuzeti između 83 i 101 gigabajta.

Ostale informacije i više detalja o modovima i svemu što vas čeka u Call of Duty: Warzone će timovi objaviti sutra putem službenih stranica, a sada možete proučiti današnju objavu. Za igranje na računalima će vam trebati Battle.net korisnički račun, dok ćete konzolaške verzije pronaći u odgovarajućim trgovinama.

Novi Wormsi stižu ove godine

S crvićima koji se vole ubijati na brojne kreativne načine družimo se od 1995. godine, a najdraži nastavak u tom dugovječnom serijalu koji će ove godine proslaviti 25. rođendan mnogima je ostao Worms Armageddon. Sada nam je razvojni tim zaslužan za te taktički nastrojene beskralješnjake s impresivnim arsenalom oružja, Team17, najavio da spremaju nešto novo i uzbudljivo.

„Uzmite bazuku i skočite na svoju ovcu, Wormsi se vraćaju 2020. godine na način na koji ih do sada niste vidjeli. Novi Wormsi, novi načini za igranje“. Nije možda najsretniji prijevod, ali sve vam je jasno. Osim kratkog trailera zasad tim nije spreman reći ništa više, ali su nam poručili da pratimo Twitter i Facebook profile ako želimo biti u toku. Od izlaska posljednje igre u serijalu prošle su četiri godine, a vidjet ćemo koje će inovacije uvesti u serijal s kojim su dosta eksperimentirali no koji je najbolje rezultate imao u 2D-u.

Yes, Your Grace imao izuzetno uspješan prvi vikend

Jučer smo među zanimljivim igrama koje ste mogli zaigrati prošlog tjedna izdvojili spoj strategije i RPG-a u kojem vodite svoje srednjovjekovno kraljevstvo, Yes, Your Grace. Na igri su surađivali Brave At Night i No More Robots, a izdavač se danas pohvalio izuzetno velikim uspjehom za jedan indie naslov. U prva tri dana prodaje igra je ostvarila prihod koji je premašio 600 tisuća američkih dolara i procjena je da će do kraja godine prodati više od 250 tisuća primjeraka.

We launched Yes, Your Grace on Friday... time for some numbers!!



In the opening weekend, the game has made $600K in revenue. We're on course to sell roughly 250,000 units on Steam in the first yearhttps://t.co/9EntXQUjFC pic.twitter.com/IGbiMTi7AE — Mike Rose (@RaveofRavendale) March 9, 2020

Uz ovo, glavni čovjek No More Robotsa, Mike Rose, imao je potrebu savjetovati druge manje timove i reći im kako mogu pokušati ostvariti sličan uspjeh. Ukratko, Wishlist funkcija na Steamu je veoma značajna, slika koju su stavili kao glavnu na Valveovom servisu se po njegovom mišljenju isticala jer je veoma lijepa, održali su javno beta testiranje, preveli igru na nekoliko jezika, ljudi izgleda jako vole dvorce i srednjovjekovnu tematiku, posrećilo im se i sreća također ima velik utjecaj, a za kraj smatra da je pomoglo to što je njegov tim već izdao četiri uspješne igre i imao fanove koji ih prate.

Svakako veoma impresivno za jednu igru u kojoj pratite kralja, njegovu obitelj i fantazijsko kraljevstvo inspirirano slavenskim mitovima. Yes, Your Grace je osim na Steamu dostupan i putem GOG-a, no Rose nije spominjao kako se igra prodaje na tom servisu. Ako vam treba više informacija o igri, potražite ih ovdje.

Spoj PlayStationa i NES-a prodan za 300 tisuća američkih dolara

Konzola imena Nintendo PlayStation je do 2015. godine bila mit, ali je otkrivena za vrijeme prodaje jedne nekretnine. Ova jedinstvena konzola, kojih je navodno napravljeno 200, ali je do sada pronađena samo jedna, je proteklih pet godina proputovala cijeli svijet, da bi je sredinom veljače oni koji su je pronašli stavili na aukciju. I na samom početku aukcije bilo je očito da će se pojaviti kupci koji su spremi potrošiti velike količine novaca za ovaj jedinstveni komad hardvera u igraćoj povijesti, ali se ekipa pošteno isprsila.

Početna cijena bila je 15 tisuća američkih dolara, ali su stvari počele biti ozbiljne kada je tvorac Oculusa, Palmer Luckey, uletio u priču. Cijena se ekspresno popela do 300 tisuća dolara, da bi u petak za 360 tisuća dolara (60 tisuća dolara ide aukcijskoj kući) ovu konzolu sebi osigurao Greg McLemor, biznismen i osnivač portala Pets.com. McLemor već ima prilično veliku kolekciju igraćeg hardvera, a s najnovijom akvizicijom ima u planu otvoriti muzej za sve ovakve stvari. S ovakvom cijenom, Nintendo PlayStation, drugog imena Super NES CD-ROM, postala je najskuplja konzola u povijesti. Konzola je napravljena 1992. godine, zamišljena da može pokretati igre sa CD-ova i SNES kazeta, a prototip radi.

Mortal Kombat 11 idućeg tjedna dobiva poznatog lika iz stripova

Jučer se održalo finale u Mortal Kombat 11 Pro Kompetition natjecanju (pobijedio je poznati igrač borilačke scene SonicFox i poručio ljudima da glasaju za Bernie Sandersa na sljedećim izborima za predsjednika SAD-a), a Warner Bros. je iskoristio priliku za najavu novog lika koji uskoro stiže u ovu brutalnu i krvoločnu borilačku igru.

Spawn će nekima biti poznat iz stripova koje je napravio Todd McFarlane, a u borbi do smrti će, između ostalog, koristiti svoj plašt, lance i sjekiru. Glas mu, kao i u animiranoj seriji, posuđuje Keith David, dok ga je NetherRealm Studios prilično vjerno rekreirao za svoju igru. Novi lik će najprije postati dostupan onim igračima koji imaju Kombat Pack i to 17. ožujka, dok će ostali igrači morati pričekati do 24. ožujka.

Mortal Kombat 11 možete nabaviti za PC, PlayStation 4, Xbox One i Switch, a za sve četiri platforme dostupno je nekoliko verzija. Kombat Pack nudi se zasebno po cijeni od 40 eura ili u sklopu Premium verzije igre koja je prodaje za 90 eura. Sve što je tim objavio o najnovijoj igri u dugovječnom serijalu možete pronaći na službenim stranicama, a ako ste zainteresirani za PC verziju, nalazi se na Steamu.

Velika proljetna rasprodaja na Fanaticalu i ponuda na Humbleu

Iako službeno nije još proljeće, servis Fanatical je prvi započeo s velikom rasprodajom za to godišnje doba. Kažu kako su pripremili najveći broj igara na popustu do sada, a u vrijeme pisanja to uključuje 3,278 ponuda uz napomenu kako će ih svakog dana biti sve više.

Do sutra možete nabaviti Resident Evil Survivors Pack (četvrti, peti i šesti nastavak u serijalu) za 17,49 eura, Borderlands 3 za 26,99 eura (ključ za Epic Games Store), Planet Zoo za 31,49 eura, a ako potrošite više do 10 eura dobit ćete ključ za The Age of Decadence. Trenutno je najprodavaniji Reaper Bundle 2 koji uključuje sve tri igre u serijalu S.T.A.L.K.E.R., dvije Star Wars Jedi Knight igre, Day of Infamy, Eagle Island, Override, Sim City 4 i Re-Legion za 5,59 eura. Budući da se nudi sve i svašta, preporučit ćemo da sami bacite oko na ponudu i vidite ima li štogod za vašu digitalnu kolekciju igara.

Još jedan servis koji trenutno ima veću količinu igara koje nude na popustu ili u paketima je Humble Bundle. Pripremili su za proslavu Dana žena popuste na igre u kojima su glavni likovi žene, možete sami sklepati svoj paket Paradoxovih igara ili zasebno vidjeti jeste li raspoloženi za koju strategiju, a igre koje je izdao Square Enix također se nalaze na popustu.

Ako ste zainteresirani za kupovinu igara koje Humble trenutno nudi, ovdje možete pronaći cijelu ponudu. Za kraj ćemo usput spomenuti i tjednu rasprodaju na GOG-u koja je ovog tjedna usmjerena na strategije.