Middle-Earth: Shadow of War dobio prvu ekspanziju

Iako su vlasnici Season Passa do sada dobili već dva dodatka za nastavak na Monolithov hit, ovo je prvi koji uvodi novog lika i nastavlja priču

Kada je Warner Bros. otkrio DLC planove za Middle-earth: Shadow of War nešto prije nego što je sama igra izašla, spominjali su se manji i veći dodaci koji su uključeni u cijenu Season Passa, odnosno Gold verziju igre. Razvojni tim Monolith Productions je do sada pripremio dvije - Slaughter i Outlaw Tribe Nemesis Expansion - koji su, unatoč nazivu, manji dodaci koji ubacuju nova plemena i prema mnogima ne vrijede 15 eura.

Ono što je većina igrača čekala je ekspanzija The Blade of Galadriel u kojoj glavnu ulogu umjesto Taliona preuzima Eltariel. Nju ćete pratiti u novoj priči, a osim toga je tim ubacio nove Orkove i sporedne misije, nove bosseve, smislio novi način borbe i sklepao novi legendarni oklop za glavnu junakinju.

Ekspanzija je dostupna od danas, a oni koji nemaju Season Pass mogu je kupiti zasebno po cijeni od 14,99 eura. Uz novu objavu, stigao je naravno i prigodan trailer, a sve ostale detalje o igri možete potražiti na službenim stranicama.

Middle-earth: Shadow of War izašao je početkom listopada prošle godine za PC, Xbox One i PlayStation 4 i pokupio je poprilično dobre ocjene od kritičara. Ono što je nekim igračima smetalo jesu mikrotransakcije koje je moguće zaobići, no na čije vas prisustvo igra svako malo voli podsjetiti i reći vam da si možete olakšati posao ako dodatno platite.

Iako se o tome dosta pričalo, oni koji su to uspješno ignorirali lijepo su se zabavili u igri budući da je Monolith solidne temelje postavio s Nemesis sustavom u originalu. Unatoč tome, igra se dobro prodavala, što znači da bi nakon izdavanja posljednjeg DLC-a Warner Bros. vrlo lako mogao početi razmišljati o trećem nastavku.