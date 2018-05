Objavljeni detalji za Call of Duty: Black Ops 4

Activision je igračima službeno predstavio novu igru u FPS serijalu Call of Duty početkom ožujka. Puno joj je ime Call of Duty: Black Ops 4 i za razvoj je zadužen tim Treyarch, a kao što nam je tada bilo rečeno, održali su prezentaciju u kojoj su predstavili sve modove koje će igra imati.

U Los Angelesu, gdje se prezentacija održala, odlučili su krenuti s prikazom multiplayera:

Najveća promjena u odnosu na prijašnje igre je da sada protivnici iznad svojih glava imaju health bar i nema više automatske regeneracije zdravlja. Kako biste duže ostali živi, morat ćete se sami pobrinuti za to ili ćete se osloniti na Crasha - lika koji spada u klasu liječnika i može pomagati svojim suigračima.

Tim je također potvrdio glasine koje su počele kružiti sredinom travnja - novi COD zbilja nema kampanju za jednog igrača, već je cijeli fokus stavljen na multiplayer. Zbog toga će igra od samog izlaska imati ne jedan, već tri različita Zombie moda zvana IX, Voyage of Despair i Blood of the Dead. Video za svaki mod pronaći ćete u nastavku:

Posljednja glasina koja je potvrđena, je ta da će novi COD imati Battle Royale mod. Treyarch ga je nazvao Blackout i evo što za njega kažu: "Ovaj mod odvija se na najvećoj mapi koja je ikad napravljena u serijalu Call of Duty - veća je 1500 puta od mape Nuketown. Na njoj će se igrači boriti uz likove iz cijelog serijala, uključujući postavu iz Call of Duty Zombies Origins. Sami ili u timovima, igrači će se boriti na tlu, zraku i vodi u dosad neviđenom okruženju u Call of Dutyju. Igrači će se uz to susresti s omiljenim lokacijama iz raznih Black Ops mapa i imati pristup ogromnom arsenalu oružja i opreme u ovom modu koji pruža novi način za igranje Call of Dutyja".

Za kraj je stigla zanimljivost vezana uz PC verziju igre. Kao i Destiny 2, Black Ops 4 će na računalima biti dostupan jedino putem Battle.neta. Također, na verziji za tu platformu Treyarch surađuje s timom Beenox koji je već radio na portovima starijih igara u serijalu. PC verzija će imati otključan framerate, podršku za 4K rezoluciju i HDR te detaljne mogućnosti podešavanja grafičkih postavki.

Call of Duty: Black Ops IV izlazi 12. listopada za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a iako je Activision odlučio predstaviti igru prije sajma E3, sigurno će nove detalje objaviti tada. Oni koji se odluče na predbilježbe, dobit će pristup "privatnoj beti" za koju se još ne zna kada će se održati. Ako želite biti u toku sa svime vezanim uz igru, pratite službene stranice ili profile na Facebooku i Twitteru.