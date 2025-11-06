Planet Zoo iduće godine (izgledno) dobiva nastavak

U prigodnom videu povodom šeste obljetnice lansiranja Planet Zooa, ekipa Frontier Developmentsa službeno je potvrdila kako rade na nastavku te da će sve biti mnogo jasnije iduće godine

Ekipa Frontier Developmentsa, očito specijalizirana za menadžerske strategije, jučer nas je podsjetila da smo prije šest godina uživali u Planet Zoou, zabavnom ostvarenju na temu izgradnje zooloških vrtova.

U prigodnom videu koji donosimo uz ovu vijest, developeri su se osvrnuli na nebrojene sate koje su igrači dosad utrošili na izgradnju kreativnih staništa za brojne vrste – od jednostavnih nastambi do megalomanskih kompleksa kojima su, kako kažu, „izražavali svoju ljubav prema životinjama i dijelili važnost očuvanja i brige diljem svijeta“.

Ovim video uratkom ujedno su i službeno potvrdili kako rade na nastavku, te da su vrlo uzbuđeni oko tog projekta o kojem će više informacija podijeliti iduće godine. Zajednica igrača odmah je reagirala i detaljno analizirala njihove izjave i slavljenički video, posebice završne sekunde u kojima autori jasno ukazuju ne samo da će predstaviti dodatne detalje, nego, prema mišljenju većine, da bi 2026. ujedno mogla biti godina u kojoj ćemo Planet Zoo 2 i zaigrati.

S obzirom na to da je Frontier Developments u kolovozu ove godine uspješno izbacio Jurassic World Evolution 3, igru vrlo slične tematike i mehanika igrivosti, te da od tada nisu najavili ništa novo, izgledno je da će se upravo to i dogoditi.