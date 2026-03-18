Subnautica 2 kreće u early access u svibnju pod kontrolom novog/starog šefa

Dan nakon što je sud odlučio da Krafton mora vratiti Teda Gilla na poziciju šefa Unknown Worldsa, najavljen je ulazak Subnautice 2 u program ranog pristupa

Damir Radešić srijeda, 18. ožujka 2026. u 19:45

Sapunica zvana Subnautica 2 i dalje je aktualna, tim više što su se ovog tjedna dogodile dvije važne stvari koje utječu na razvoj igre. Priča s otpuštanjem čelnih ljudi polako dobiva svoj epilog jer je početkom ovog tjedna sud odlučio kako Krafton mora vratiti Teda Gilla, bivšeg izvršnog direktora Unknown Worldsa, na staru poziciju te mu isplatiti zaostatke.

Uz to, ukoliko program ranog pristupa prođe kako je planirano, Gillu će morati isplatiti 250 milijuna dolara bonusa jer je sud produljio vrijeme da to ostvari za 258 dana, koliko je prošlo od otkaza, a u obrazloženju presude navodi se kako Krafton nije imao opravdani razlog da ga otpusti.

Kakav je status njegovih kolega koji su iz tvrtke otišli u isto vrijeme i hoće li i oni biti vraćeni na posao, nije poznato, no Gillu se svakako smiješi garantirani bonus jer je jučer objavljeno kako Subnautica 2 ulazi u early access u svibnju.

Sretnu vijest objavio je šef Unknown Worldsa, Steve Papoutsis, koji kaže kako su u proteklih devet mjeseci naporno radili i ostvarili značajan napredak prema igrivoj verziji koja je početkom ožujka dobila zeleno svjetlo za ulazak u early access od strane Kraftona.

Potvrdio je i kako je povratak Gilla siguran te da će napraviti sve kako bi se ta tranzicija obavila što glađe i bez posljedica na samu igru i njezin ulazak u early access. Iz Kraftona pak poručuju da poštuju odluku suda, iako se s njom ne slažu, te će istražiti dodatne pravne lijekove koje mogu poduzeti, ali isto tako naglašavaju kako im je cilj što manje ometati developere i daljnje planove glede razvoja Subnautice 2.

