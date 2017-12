The Game Awards 2017 - dobitnici, najave i vijesti

Ovogodišnja dodjela nagrada The Games Awards se kao i one prijašnje održala dok smo mi spavali, pa sada kad smo pohvatali sve što se dogodilo možemo vam to i prenijeti

Prva dodjela nagrada The Game Awards održala se prije tri godine zbog toga što je Geoff Keighley, čovjek koji je deset godina radio na Spike Video Game Awards, odlučio da želi da ta ceremonija bude nešto značajnije i ozbiljnije. U suradnji s Microsoftom, Sonyjem i Nintendom te nekolicinom drugih velikih izdavača stvorio je događanje koje je manje usmjereno na komercijalu i promociju te s kojim svake godine igraća industrija slavi svoje uspjehe i ljubav prema mediju. Prošlogodišnjeg hodajućeg čovjeka-britvicu ćemo zanemariti.

2017. godina je bila odlična za sve ljubitelje igara, a da su posebno dobru godinu imali Nintendo i Sony odrazilo se i u samim nominacijama. Nagrade su se dijelile u 23 kategorije, a u onoj najvažnijoj, za najbolju igru godine, pobijedio je The Legend of Zelda: Breath of the Wild (nominirane su još bile PlayerUnknown's Battlegrounds, Horizon Zero Dawn, Persona 5 i Mario Odyssey). Zelda je još osvojila nagrade u kategorijama za režiju i akcijsku avanturu, dok je istu količinu nagrada osvojio i indie hit Cuphead - za najbolju indie igru, Art Direction i za najbolji indie debi. Još jedna igra koja je osvojila tri nagrade bila je Hellblade: Senua's Sacrifice i to u kategorijama za najbolji audio dizajn, najbolji nastup i igre koje imaju utjecaj. Sve nominirane igre, dobitnike i opise kategorija možete pogledati na službenim stranicama.

Ono za što još ova dodjela nagrada služi jesu najave novih igara, prikazi novih trailera za već najavljene igre i općenito vijesti kojima se možemo veseliti u 2018. godini vezanih za igraću industriju. Stoga, da ne dužimo previše, izdvojit ćemo najzanimljivije igre i trailere koji su prikazani.

Kojimin Death Stranding dobio novi bizarni trailer

Jedan od prvih novih trailera koje smo dobili prilike vidjeti za vrijeme dodjele nagrada bio je onaj za novi projekt Hidea Kojime, Death Stranding. Igra koja je najavljena na sajmu E3 prošle godine za vrijeme Sonyjeve konferencije bila je i tada bizarna, a nakon novog prikaza izgleda još malo bizarnije. Zašto je Norman Reedus trudan, zašto svijet izgleda tako kako izgleda i o čemu opet Kojima, pojma nemamo, ali da igra izgleda impresivno, svakako.

Death Stranding je trenutno u izradi isključivo za PlayStation 4 zašto je Sony sklopio ugovor s novim studijom Hidea Kojime, a kada će izaći, to samo Kojima zna.

Nintendo najavio Bayonettu 3

Ljubitelji vještice koja osim arsenala oružja ima i ubojitu kosu jučer su dobili pravu poslasticu, budući da je službeno najavljena Bayonetta 3. Prve dvije akcijske igre za koje je zaslužan Platinum Games oduševile su igrače, a ako ćemo suditi po uspjesima ovog razvojnog tima imaju se čemu veseliti. Igra nije dobila gameplay prikaz, nego samo kratku najavu, što je isto sasvim u redu.

Osim toga, Nintendo je najavio portove Bayonette 1 i 2 za svoju novu konzolu koji će biti dostupni sredinom veljače. Bayonetta je ove godine dobila i PC port kojeg možete pronaći na Steamu ako ste zainteresirani.

A Way Out ima datum izlaska i novi trailer

Kooperativna akcijska igra A Way Out, u kojoj pratite priču dvojice osuđenika u bijegu iz zatvora, najavljena je ove godine na sajmu E3, a iza nje stoji nezavisni razvojni tim Hazelight, dok je za režiju zadužen veoma osebujni Josef Fares (Brothers: A Tale of Two Sons). Igra je zamišljena za split-screen kooperativni multiplayer, gdje igrači zajedno proživljavaju cijelu priču i igru. A Way Out je svakako ambiciozan projekt, a nekima bi moglo zasmetati što je EA izdavač. U intervjuu kojeg je Fares dao podijelio je neka svoja mišljenja, ali ćemo detaljnije o tome nešto kasnije.

A Way Out izlazi za PC, PlayStation 4 i Xbox One 23. ožujka sljedeće godine.

Prikazan gameplay za novu PUBG mapu Miramar

Obećanje ispunjeno - Bluhole je rekao kako će svojoj ogromnoj igraćoj zajednici prikazati novu mapu za vrijeme dodjele nagrada, pa su to i napravili. Miramar, pustinjska mapa za PUBG, predstavljena je prije dva dana, a sada možete vidjeti kako ona izgleda u pokretu.

Uz to su stigle još i dvije važne objave - prva je da mapu možete isprobati na testnim serverima i da će ona biti besplatna za sve igrače, dok je druga da Xbox One verzija PUBG-a izlazi 12. prosinca i da 1.0 verzija za PC izlazi 20. prosinca.

Metro Exodus i dalje izgleda odlično

Treći nastavak post-apokaliptične pucačine s horor elementima koja se odvija u ruskim metro postajama još je jedna igra koja je najavljena na sajmu E3 ove godine, a trailer je izgledao fantastično. Novi prikaz igre je melem za oči, a gledajući kako to izgleda na pamet pada pitanje "kakva će konfiguracija trebati za propisno uživanje u toj igri".

Metro Exodus je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a trebao bi izaći između rujna i studenog iduće godine.

PS4 ekskluziva Dreams ima okvirni datum izlaska

Razvojni tim Media Molecule zaslužan je za šarene i zabavne serijale LittleBigPlanet i Tearaway, a novi projekt Dreams prati tu formulu. Igra je pomalo apstraktna i u njoj ulazite u snove, odnosno levele koji su povezani vratima. Cilj vam je riješiti zagonetke unutar njih, a ako želite možete mijenjati svijet oko sebe. Kao i u serijalu Little Big Planet igrači mogu stvarati svoje levele i dijeliti ih s drugim igračima.

Dream izlazi ekskluzivno za PlayStation 4 tijekom 2018. godine.

Sea of Thieves stiže krajem ožujka

Rare je prije nekoliko godina najavio Sea of Thieves - multiplayer avanturu s gusarima u prvom planu - a ona je sada dobila datum izlaska. Iako igrači ne znaju kako će još sve to točno izgledati kada je se dočepaju i hoće li te avanture pljačkanja i pomorskih bitaka biti dugoročno zabavne, lijepo je vidjeti da je razvojni tim pri kraju s projektom.

Sea of Thieves stiže 20. ožujka na Xbox One i računala koja koriste Windowse 10, a ako ste zainteresirani predbilježbe možete odraditi već sada.

Najavljen Soulcalibur VI za PC, Xbox One i PlayStation 4

Posljednja konkretna Soulcalibur igra bila je Soulcalibur V i izašla je za PlayStation 3 i Xbox 360. Ovaj borilački serijal počeo je izlaziti davne 1995. godine, a ovo će biti prvi put da će neka igra izaći i na računalima.

Zasad nema nikakvih bitniji detalja o igri osim da će izaći tijekom 2018. godine za PC, PlayStation 4 i Xbox One te da igra koristi Unreal 4 engine. Ako želite biti u toku, pratite službene Twitter ili Facebook račune.

Tvorci Firewatcha predstavili novi projekt

Iako spada u kategoriju walking simulatora, Firewatch je imaš što za pokazati - zanimljiva priča, predivna okruženja i odlična gluma. To je dovoljno da nas novi projekt iza kojeg stoji Campo Santo zaintrigira. Njegovo je ime In the Valley of the Gods i u prvom planu će opet biti priča. Ipak, sudeći prema traileru, ovog će puta biti malo više akcije.

Zasad je igra prema službenim stranicama samo u izradi za PC, a hoće li stići na konzole još se ne zna. Okvirni datum izlaska je 2019. godina, a nešto više informacija je Campo Santo podijelio u odgovorima na najčešća pitanja.

Intervju večeri odradio je Josef Fares

Da ne bude sve u potpunosti glatko i bez neugodnosti (po nekima) potrudio se čovjek koji je zaslužan za režiju igre A Way Out. Prije nego što je predstavio novi trailer za svoju igru pojavio se na pozornici gdje ga je intervjuirao Geoff Keighley. Krenuo je blago i počeo s uspoređivanjem Oscara i ove dodjele nagrada, da bi nakon što je dobio zeleno svjetlo za korištenje psovki, iako je prije toga nekoliko puta opsovao, izjavio "Jebeš Oscare".

Nakon toga je nastavio o suradnji s EA-jem i kako su sasvim u redu prema njemu, ali da izdavači nekad znaju zeznuti (Fares se malo manje pristojno izrazio), vjerojatno aludirajući na kontroverze sa Star Wars Battlefrontom 2. Cijeli osebujan intervju možete pogledati u nastavku.

Ostale veće i manje najave

Za kraj ćemo spomenuti još nekoliko igara koje su dobile svojih pet minuta. Ljudi koji su napravili The Vanishing of Ethan Carter odlučili su se vratiti svojim korijenima s novim projektom Witchfire. Službeni opis kaže da se radi o pucačini smještenoj u mračnom fantazijskom svijetu, a budući da su članovi razvojnog tima prije ovog radili na Bulletstormu i Painkilleru čitava bi stvar mogla biti veoma dobra. Jedina platforma koja se zasad spominje je PC, ali vjerojatno je da će igra biti dostupna i na konzolama.

Glavni dizajner koji je radio na serijalu Payday, Ulf Andersson, prikazao je GTFO - novi kooperativni FPS koji je prepun vanzemaljaca. Igrači moraju prikupljati oružja, alate i resurse kako bi preživjeli, a glavni je cilj istraživanje podzemnog kompleksa i prikupljanje artefakata. Igra bi trebala izaći tijekom 2018. godine.

THQ Nordic je najavio novu survival igru koja stiže putem Early Accessa na Steamu već 14. prosinca. Njeno je ime Fade to Silence i igrači će igrati kao Ash - čovjek koji mora preživjeti u snježnim uvjetima, a da mu samo to ne bude dosadno, svijet je prepun zastrašujućih stvorenja. Više detalja možete pronaći na stranicama na Steamu.

Fortnite Battle Royale dobio je novi mod koji je u igru ubačen privremeno. Do 17. prosinca možete igrati 50v50 mod, a budući da je igra besplatna i prema novim podacima ima više od 30 milijuna igrača, sigurni smo da će biti svakakvog veselja.

Za kraj je preostalo spomenuti samo veoma kratak prikaz novog projekta From Softwarea koji nema ni ime, ni platforme, ni datum izlaska. Izgleda kao da bi mogao biti vezan uz Bloodborne, pa se nadamo da će taj razvojni tim uskoro biti spreman reći nešto više.

Odlična godina lagano se privodi kraju

Do kraja 2017. preostala je samo jedna konferencija, PlayStation Experience, koja se održava već sutra. Nakon toga igraća industrija odlazi u laganu hibernaciju do sredine ili kraja siječnja kada možemo krenuti ispočetka. Kontroverze s mikrotransakcijama i lootboxevima na stranu, 2017. je bila odlična godina za sve ljubitelje igara. Nintendo je opet stao na noge, Sony je nastavio s izdavanjem veoma dobrih ekskluziva, a u svakom žanru se moglo naći nešto što će vas zadovoljiti.

Što vi kažete? Jeste li bili zadovoljni igrama koje su nam veći i manji razvojni timovi ove godine priredili i imate li već nešto čemu se veselite u 2018. godini?