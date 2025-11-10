Umro je Dejan Ristanović, urednik i pokretač legendarnih Računara

Autor računalnog časopisa Računari u vašoj kući, a koji su kasnije postali legendarni Računari, poznati urednik, pisac i računalni entuzijast Dejan Ristanović zauvijek nas je napustio i ušao u povijest

Bug.hr ponedjeljak, 10. studenog 2025. u 22:46

Večeras nam je od kolega iz beogradske redakcije PC Pressa stigla tužna vijest da nas je zauvijek napustio Dejan Ristanović, autor prvog izdanja „Računara u vašoj kući“, koji su 1983. započeli kao specijalizirano izdanje tadašnje Galaksije, da bi se kasnije osamostalili kao časopis Računari i popularnošću u Jugoslaviji daleko nadmašili svoje matično izdanje Galaksiju.

Dejan Ristanović (rođen 16. 4. 1963. u Beogradu) je još za života, znaju oni stariji, zaslužio status legende među ljubiteljima računalstva zbog svog izrazitog entuzijazma, ali i gotovo nevjerojatno plodnog autorstva ogromnog broja tekstova – od onih o osnovama programiranja, recenzija hardvera, softvera (uključujući i igre) i svega što ima veze s računalima.

Kasnije je, nakon razlaza redakcije Računara, 1995. osnovao časopis PC Press, koji je postao vodeći IT medij u Srbiji, a bio je i suosnivača Sezama, prvog elektronskog foruma, a kasnije je ovaj prerastao u SezamPro - davatelj usluga pristupa Internetu.

Kolege iz matične redakcije navode da je tijekom karijere bio autor i koautor brojnih knjiga, publikacija i članaka, i sudjelovao je u organizaciji velikog broja stručnih skupova, a zadnji veliki izdavački projekt bila je monografija „Naših 30 godina: Tehnologija, ljudi i vizije“, posvećena jubileju PC Pressa.

Prošle godine je s Vojom Antonićem pokrenuo i projekt ponovnog izdavanja računala Galaksija, 8-bitnog računala u samogradnji povodom 40. godišnjice izlaska prvotne verzije (shema s uputstvom za izradu prvi put je objavljena u spomenutom izdanju „Računara u vašoj kući“).

 Umro je u Beogradu, nakon kratke i teške bolesti.



