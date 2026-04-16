EU uskoro lansira aplikaciju za provjeru dobi

Europska aplikacija za provjeru dobi koju je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila u svojem govoru o stanju Unije 2025. spremna je i uskoro će biti dostupna građanima

Europska komisija prošloga je ljeta predstavila paket mjera namijenjenih boljoj zaštiti maloljetnika u digitalnom svijetu, čiji je kao središnji dio bila najavljena univerzalna aplikacija za provjeru dobi. Nju je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila i u svojem govoru o stanju Unije 2025., a sada je objavila i da je aplikacija spremna te da će uskoro biti dostupna građanima.

Lako dokazivanje dobi

Ovaj tehnološki alat odgovor je EU na rastuću zabrinutost zbog sigurnosti djece u digitalnom okruženju, gdje se svako šesto dijete suočava s internetskim nasiljem. Prema riječima von der Leyen, cilj je osigurati usklađen europski pristup koji će djeci omogućiti korištenje prednosti tehnologije uz minimalizaciju rizika od ovisnosti i izloženosti ilegalnim sadržajima.

Aplikacija se temelji na modelu COVID digitalnih certifikata, koji su tijekom pandemije omogućili sigurno kretanje u 78 zemalja. Novo rješenje omogućuje korisnicima da dokažu svoju punoljetnost prilikom pristupa online platformama, slično kao što se identifikacijski dokumenti koriste u fizičkim trgovinama. Von der Leyen je naglasila kako platforme više nemaju opravdanja za neprovođenje zaštitnih mjera, jer im Unija sada nudi besplatan i jednostavan alat za integraciju.

Otvoreni kod i privatnost

Glavne karakteristike nove aplikacije su jednostavnost korištenja i visoka razina zaštite privatnosti. Korisnici će sustav postaviti pomoću putovnice ili osobne iskaznice, nakon čega će moći potvrditi svoju dob bez otkrivanja ikakvih dodatnih osobnih podataka. Sustav je u potpunosti anoniman, što znači da se korisnici ne mogu pratiti, a softver je open source, što omogućuje njegovu neovisnu provjeru i potencijalno korištenje i izvan EU.

Osim tehničke funkcionalnosti, naglašena je prilagodljivost aplikacije svim uređajima, od pametnih telefona do računala. Države članice poput Francuske, Danske, Grčke, Italije, Španjolske, Cipra i Irske već su prepoznate kao predvodnice u ovom procesu te planiraju integraciju ove aplikacije u svoje nacionalne digitalne novčanike. Komisija očekuje da će i ostale članice, kao i privatni sektor, slijediti ovaj primjer u bliskoj budućnosti.

Uvođenje aplikacije i stroga provedba postojećih pravila, usmjerenih ka velikim digitalnim platformama, idu ruku pod ruku u stvaranju sigurnijeg digitalnog prostora. "Djecu trebaju odgajati roditelji, a ne platforme", izjavila je von der Leyen.