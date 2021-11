Što su NFT-ovi i kako ih koristiti

Zapravo je stvar konceptualno vrlo jednostavna, i NFT-ovi se mogu opisati u jednoj rečenici: to su zapisi o vlasništvu nečega koji su upisani na blockchain. I to je sve, nema veće mudrosti od ove, i taj opis možete ponoviti svima, od osnovnoškolaca do profesionalaca. Naravno, takav opis ne sadrži u sebi implikacije i posljedice, te primjenu NFT-ova, pa ipak nemojte odmah prestati čitati.