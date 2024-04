Istina je precijenjena: ekscentrični stavovi privlače više pažnje i lajkova

Scenarij je svima dobro poznat: političari nabace kakvu zapaljivu primjedbu koja se onda danima ponavlja i raspravlja na televizijskim programima, a društvene mreže budu zasute reakcijama i nizom žustrih komentara; naslovi navlače čitatelje da kliknu ili podijele linkove na članak koji, lako je moguće, uopće nisu pročitali.

Utjecaj informacija

Svi ti silni klikovi i dijeljenja ekstremnih ili ekscentričnih sadržaja i gledišta dominiraju komunikacijom na Internetu. No, što znači biti "najglasniji u sobi" i kakve to posljedice ostavlja na sudionike komunikacije, zanimalo je istraživače Državnog sveučilišta Binghamton u New Yorku. Oni su ispitali snagu "ekstremnih" ili, kako ih oni nazivaju "ekscentričnih" stavova.

Proces izračuna ekscentričnosti unutar društvene mreže: sudionici unutar neke društvene mreže povezani su s podskupom drugih sudionika koji tvore društveno susjedstvo Binghamton University

Konkretno, usredotočili su se na to kako društvo, društvene interakcije i izloženost informacijama utječu na izgradnju ili promjenu mišljenja javnosti. Svoja zapažanja iznijeli su u studiji "Generation and influence of eccentric ideas on social networks" (Generiranje i utjecaj ekscentričnih ideja na društvenim mrežama) koju objavljuje časopis Scientifics Reports.

Održavanje popularnosti

U oči odmah upada ono najočitije: studija je pokazala da takvi, ekscentričniji stavovi pomažu održavanju nečije popularnosti među onima koji dijele takva uvjerenja, čak i ako tema rasprave nije tradicionalno ekstremna.

Poriv za povećanom pažnjom tjera nas da slijedimo ekscentričnija mišljenja, sve dok i sami ne postanemo nečija žrtva ili se pretvorimo u napadače freepik

"Želite li privući pozornost na bilo koju temu, bila ona i politička ili vjerska, najbolje je reći nešto ekstremno. A što više drugih ljudi dijeli slična mišljenja, veća je vjerojatnost da će to učvrstiti i ​​vaše uvjerenje da ste bili u pravu", komentiraju istraživači.

Privlačenje pažnje

Dvogodišnja studija uglavnom se usredotočila na spektar "ekscentričnih ideja" koje se mogu dijeliti putem privatnih kanala na društvenim mrežama. Primjeri su pronađeni i u temama o kojima se raspravlja na nacionalnoj razini, poput cijepljenja ili posjedovanja oružja te njihovog utjecaja na socijalnu politiku i sve veću želju i potrebu ljudi na društvenim mrežama da ih se smatra popularnima ili utjecajnima.

Dinamika distribucije 'ekscentričnih' ideja Binghamton University

Sama činjenica da izgovarate nešto "suludo" ili suprotno od uvriježenog stava dobar je način da privučete više pažnje i dobijete gomilu lajkova na društvenim mrežama i to ne mora imati nikakve veze sa smislenošću ili istinitošću onoga što ste rekli, kažu istraživači.

'Lift ekscentričnosti'

"Vrlo je teško pratiti ekscentričnost u scenariju kad smo uhvaćeni u društveni balon, a naši susjedi se kreću s nama zajedno na ovom 'liftu ekscentričnosti'", upozoravaju istraživači. Jedno od rješenja je da stalno provjeravate svoje stanje i postavljate si pitanje: "Što se događa s mojim mišljenjem? Što sam govorio prošle godine, a što sada?"

Sama činjenica da izgovarate nešto "suludo" dobar je način da privučete više pažnje na društvenim mrežama Freepik

Istraživači su odlučili vrijedi li ovo pravilo i izvan svijeta politike i diskusija o velikim sjetnim temama pa su izradili eksperimentalnu platformu nalik Twitteru koju su kroz dva tjedna koristili studenti Sveučilišta Binghamton.

Poriv za povećanom pažnjom

Oni su trebali smišljati marketinške slogane i kratke priče o nepostojećim događajima. Studija je još jasnije pokazala da objava "normalne ideje" u pravilu ne privlači preveliku pažnju unutar mreže. No, objava "ekscentričnih ideja" odmah privlači odgovore drugih članova grupe.

Vjerojatnost distribucije objavljenih ekscentričnih ideja i broj lajkova, odnosno količina pažnje koju su privukle Binghamton University

"Praćenje istomišljenika na društvenim mrežama može rezultirati efektom 'eho komore' jer svi u osnovi govore istu stvar. Poriv za povećanom pažnjom tjera nas da slijedimo takva ekscentričnija mišljenja ili pristupe, sve dok i sami ne postanemo nečija žrtva ili se pretvorimo u napadače", komentiraju istraživači koji se zalažu za bolju analizu načina na koji komuniciraju članovi neke grupe kako bi se moglo intervenirati prije nego što društveni sukobi postanu nepopravljivi.