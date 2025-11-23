Ljudi se ponašaju bolje prema ostalima dok ih promatra – Batman

Prosocijalno ponašanje ključno je za društveni život, no okidači za takve reakcije još uvijek su nedovoljno istraženi. Talijanski su znanstvenici u novoj studiji testirali sposobnost neočekivanog događaja da poveća pažnju ljudi i usmjeri je prema sadašnjem trenutku, pri čemu se kao ključan čimbenik pokazalo prekidanje njihove rutine. Istraživanje koje su proveli psiholozi s Katoličkog sveučilišta svetog srca u Milanu pokazalo je tako da iznenadna pojava nečeg neočekivanog – u njihovom slučaju osobe odjevene u Batmana(!) – remeti predvidljivost svakodnevnog života i potiče ljude na altruizam.

Studija, objavljena u časopisu npj Mental Health Research, ispitivala je faktore iz okoline koji spontano potiču neznance na pomaganje drugima. Rezultati sugeriraju da upravo prekid "autopilota" čini ljude prisutnijima u trenutku i spremnijima na interakciju s okolinom te pomaganje drugima.

Eksperiment u metrou

Tim istraživača proveo je eksperimentalnu terensku studiju u milanskom metrou, promatrajući ponašanje ukupno 138 putnika. U kontrolnom dijelu testa, istraživačica koja je glumila trudnicu ušla je u vlak, a stručnjaci su procjenjivali sklonost putnika da joj ustupe mjesto. U tom scenariju, tek je nešto više od trećine (37,66%) putnika ustupilo svoje sjedalo.

Situacija se drastično promijenila u eksperimentalnom dijelu studije, kada je kroz druga vrata vagona ušao drugi istraživač – kostimiran kao Batman. Suočeni s tim neočekivanim susretom i vjerojatno zbunjeni, putnici su bili znatno skloniji ponuditi svoja mjesta. U prisustvu "Batmana" svoje je sjedalo trudnici ustupilo više od dvije trećine (67,21%) putnika u vagonu.

Buđenje iz rutine

Zanimljiv podatak iz studije jest da je 44% onih koji su ustupili mjesto u eksperimentalnim uvjetima izjavilo da uopće nisu vidjeli Batmana. Istraživači ističu da to sugerira kako neočekivani događaji mogu promicati prosocijalno ponašanje čak i bez svjesnog opažanja uzroka, stvarajući kontekst u kojem pojedinci postaju osjetljiviji na društvene znakove, slično efektima "mindfulnessa" ili usredotočene svjesnosti.

Za razliku od tradicionalnih vježbi svjesnosti koje zahtijevaju aktivan angažman, ova studija naglašava kako samo prekidi svakodnevne rutine, poput neočekivanih situacija ili Batmana u metrou, mogu biti dovoljni za postizanje sličnih učinaka. Uz teoriju o preusmjeravanju pažnje, autori zaključuju kako je moguće da je figura superheroja dodatno pojačala relevantnost kulturnih vrijednosti i normi viteške pomoći, djelujući kroz takozvani "priming" efekt povezan s likom Batmana. Ili su se ljudi jednostavno uplašili maskiranog osvetnika?