I besplatni korisnici Spotifya moći će odabrati pjesmu koju žele slušati

Pretplatnici će na ovom glazbenom servisu dobiti Lossless zvuk, a bez novih funkcija neće ostati niti oni koji ga slušaju besplatno uz reklame – dobit će jednu od mogućnosti koja je mnogima nedostajala

Sandro Vrbanus srijeda, 17. rujna 2025. u 06:30

U slučaju da ste Spotify ikada koristili bez plaćanja pretplate, jasno vam je koliko je najavljena promjena, spomenuta u naslovu, velika stvar. Naime, najpopularniji glazbeni streaming servis na svijetu omogućava slušanje glazbe potpuno besplatno, uz tu i tamo koju reklamu, no veliko je ograničenje bilo u tome da dosad niste mogli odabrati što točno želite slušati. Mogli ste pretražiti glazbeni katalog, pronaći izvođača i skladbu, no niste je mogli izravno reproducirati. Umjesto toga, morali ste pokrenuti playlistu vezanu uz traženu pjesmu, a na njoj bi se s vremenom našla i pjesma koju želite.

Odabir umjesto nasumičnosti

Spotify sada namjerava to promijeniti, pa svim korisnicima koji ih slušaju besplatno diljem svijeta najavljuje promjenu – po novome ćete moći odabrati pjesmu i odmah je reproducirati. Bilo da do nje dođete pregledavanjem kataloga, izravnom pretragom ili tako što ju je glazbenik podijelio na toj platformi, skladba će se moći odmah poslušati, bez potrebe za pokretanjem tematski povezane playliste.

No, kako se ne biste prerano radovali i pomislili "to je to, ne treba mi pretplata uopće" – iz Spotifya pojašnjavaju da reprodukcija pjesama po želji neće biti neograničena. Besplatni korisnici moći će odabrati tek određeni broj pjesama na dan, a jednom kad dođu do dnevnog limita moći će, kao i dosad, slušati playliste nasumično, s također ograničenim dnevnim brojem preskakanja. Nije službeno objavljeno koliko točno pjesama na odabir spada u dnevni limit, to će biti na samim korisnicima da otkriju.



