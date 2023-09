Tržište NFT-a je "mrtvo", pokazuje opsežna analiza

Stanje na tržištu nezamjenjivih digitalnih tokena zapisanih na blockchainu, poznatih pod kraticom NFT, vrlo je loše, a moglo bi se nazvati i "mrtvim". Pokazuje to istraživanje kompanije dappGambl, koja se, pomalo ironično, bavi klađenjem i igrama na sreću vezanima uz blockchain i kriptovalute. Oni su, naime, analizirali čak 73.257 kolekcija NFT-ova, dostupnih na tržištu, pa na temelju te analize zaključili da je situacija, ni manje ni više, nego – šokantna.

Naime, na svojem vrhuncu tijekom 2021. i 2022. godine, NFT-ima se trgovalo u velikim količinama. Vrtjelo se tamo mjesečno i do 2,8 milijardi američkih dolara (na vrhuncu pomame, u kolovozu 2021. godine), da bi posljednjih mjeseci gotovo sve to jednostavno stalo. Podaci s blockchaina pokazuju da se danas NFT-ima trguje 97% manje nego na njihovom vrhuncu, a pad nakon uzleta bio je dramatičan. Projekti se više ne mogu prodati tako dobro, ulagači koji su ranije kupovali NFT-e sada ih se ne mogu riješiti, a većina ih i na budućnost gleda pesimistično.

Velika većina NFT-a potpuno je bezvrijedna

Od svih analiziranih kolekcija (ponovimo, 73.257 komada), nevjerojatnih 69.795, odnosno nešto više od 95% NFT-a ima tržišnu vrijednost – nula. Neki od njih su možda kreirani pa nikada prodani, a neki su tijekom svojeg postojanja možda i vrijedili ponešto. Sve u svemu, dappGambl zaključuje da je 95% ulagača u NFT-e, što čini oko 23 milijuna ljudi, u posjedu potpuno bezvrijedne kriptoimovine.

Gledano prema vlasništvu, čak 79% svih NFT kolekcija nikada nije pronašlo kupca. Ponuda na vrhuncu tržišnog interesa daleko je, dakle, bila premašivala potražnju, pa ne treba čuditi da se dogodio slom ionako visoko špekulativnog tržišta.

Analiza je izdvojila i vodeće kolekcije, one koje čine većinu tržišne vrijednosti. U tu skupinu spada 8.850 kolekcija NFT-ova, no niti među njima situacija nije sjajna. Više od njih 1.600, odnosno 18%, ima cijenu jednaku nuli. 41% NFT-a iz ove skupine ima cijene na razini između 5 i 100 dolara, a tek manje od 1% tokena cijeni se preko 6.000 dolara.

Štetni i za okoliš