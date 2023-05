AI može puno pomoći developerima u radu, ali hoće li zbog toga neki ostati bez posla?

Kako se u lipnju održava naša najveća developerska konferencija .debug, bio je to savršeni povod da temu broja posvetimo razvoju softvera uz pomoć AI alata. U fokusu su nam bili GitHub Copilot, ChatGPT i AWS CodeWhisperer

Umjetna inteligencija razvija se već gotovo 70 godina, od samih početaka računalstva, ali nikada se o njoj nije tako puno pričalo i pisalo kao u posljednje vrijeme. Počelo je raznim alatima za generiranje digitalne umjetnosti, a eksplodiralo objavom ChatGPT-a u studenome 2022. godine. Umjetna inteligencija postala je svakodnevna tema mainstream medija, a posebno je zamorno senzacionalističko raspredanje o ugrozi koja nam prijeti sa svih strana.

Došlo je vrijeme da se mi umiješamo i ponudimo vam seriozni uvid u tu tematiku. Kako se u lipnju održava naša najveća developerska konferencija .debug, bio je to savršeni povod da temu broja posvetimo razvoju softvera uz pomoć AI alata. U fokusu su nam bili GitHub Copilot, ChatGPT i AWS CodeWhisperer, ali kroz temu bavimo se i temeljnim stvarima, kao što je objašnjavanje kako je strojno učenje zapravo metoda ili proces, koji je u stanju pronaći uzorke (engl. patterns) u podacima, i te uzorke onda koristiti kako bi "predviđao budućnost". Nakon pretresanja raznih procesa strojnog učenja, algoritama koji se pritom koriste, neuronskih mreža, i na koncu generaliziranih jezičnih modela, prelazimo na (već malo prije spomenute) AI generatore programskog kôda, s nizom primjera i usporedbi. Potom se Tomislav Tipurić, autor teme broja, fokusira na to kako developeri mogu iskoristiti opisane generativne alate, i tako biti brži i učinkovitiji te pisati kvalitetniji i sigurniji kôd (posebno su se pokazali korisnima za pisanje dokumentacije programskog kôda, kao i alat za testiranje programa, odnosno programskog kôda – znači baš onih poslova koji su većini prohramera najzamorniji i najdosadniji).

Završni dio teme broja mogao bi mnogima biti osobito zanimljiv jer se bavi, često postavljanim, pitanjem hoće li širenje primjene pametnih developerskih alata ugroziti i same developere te ih na koncu ostaviti bez posla? Tomislav je tu tematiku vrlo pedantno analizirao, sagledao sadašnjost i budućnost onih koji su prvi na udaru, a to su juniori i QA timovi, prokomentirao je i mogućnost da se u toj redukciji zaposlenika na nekom projektu programerski timovi svedu na samo dvoje ljudi, što je doista ostvarivo, a je li to pametno, saznajte, kao i odgovore na sva ostala pitanja, u temi broja!

Među hardverskim recenzijama, hard-hitom mogao bi se proglasiti tekst o trenutačno cjenovno najpristupačnijoj Nvidijinoj grafičkoj kartici RTX 4000 serije, koja donosi odlične ray tracing performanse i podršku za DLSS 3 širem krugu korisnika. Gigabyteovu izvedbu tog modela odlikuju vrlo dobre performanse, tih rad i atraktivno RGB osvjetljenje, no tu je i prilično visoka cijena, što će mnoge razočarati.

Svima koji žele poboljšati značajke svoje vlastite mreže bit će zanimljiv prikaz Asusova TUF Gaming AX4200 kućnog routera, koji ističemo zbog kombinacije naprednih mogućnosti i vrlo razumne cijene.

U više navrata s našim smo autorima dogovarali recenziju ručne konzole Steam Deck, ali baš svaki put se taj dogovor izjalovio. Jedan od suradnika čekao je tu konzolu mjesecima, drugi ju je nabavio na vrijeme, ali je s njom otišao iz Hrvatske, treći ju je dobio i već drugog dana ostavio u ladici totalno nezainteresiran za korištenje, još manje za recenziranje… Bila je ta tema kao ukleta, pa je tako prošlo godinu dana, ako i ne i više, od izlaska Steam Decka, pa smo odlučili sada napraviti pošteni pregled, onakav kakav bi bilo i nemoguće prirediti da je pisan odmah nakon predstavljanja tog uređaja. Uz Steam Deck može se i puno toga dodatno kupiti, o svemu tome pišemo u opširnoj temi, a izvjesno je da ćemo se ručnim konzolama baviti i u budućnosti, jer su postale trendovski proizvod – svako malo netko najavi predstavljanje svog uređaja sličnog koncepta. Očito postoji značajno tržište onih kojima se ne da igrati na PC-ju ili "pravim" konzolama spojenima na televizor, a mobiteli im ne pružaju tu količinu zabave i igrivosti kakvu imaju ručne konzole.

Ali i tom segmentu, mobitela za igranje, postoje vrlo zanimljivi uređaji, poput Asus ROG Phone 7 Ultimatea, koji smo također recenzirali. Autor tvrdi da zaslužuje titulu najboljeg mobitela za igranje koji novac može kupiti!

Za ljubitelje prčkanja po elektronici, koji su skloni izradi vlastitih projekata i općenito hardveraše entuzijaste, Mario Baksa priredio je opširnu edukativno-savjetodavnu temu o serijskoj komunikaciji s mikrokontrolerima.

