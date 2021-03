Kako do najnovije grafičke kartice? Jednostavno - kupite novu PC konfiguraciju!

Mnogo toga dogodilo se već u startu pandemije, kada je u kineskim tvornicama elektroničkih komponenti bilo zastoja i poremećaja u proizvodnji, a uz to dogodio se i kaos u transportu, na neko su vrijeme bile čak i obustavljene sve dostavne linije. Već to unijelo je silan nered u proizvodnim i prodajnim procesima, ali pokazalo se da je to bio tek početak kaosa.

Proizvodnja mikrokontrolera za automobilsku industriju nikako da se vrati na razinu od prije godinu dana; prošlog listopada izgorjela je i velika japanska tvornica poluvodiča AKM, koja je još uvijek potpuno izvan pogona; poremećaju je pridonijela i snježna oluja koja je u veljači pogodila Teksas, pri čemu je došlo do duljeg nestanka struje, pa su naglo i neplanirano proizvodnju zaustavile tri tvornice poluvodiča, što im je donijelo velike probleme i zakompliciralo povratak u normalu.

Zbog pandemije su školarci i razni djelatnici diljem svijeta morali ostati doma, što je rezultiralo osjetnim porastom kupnje računala, jer nisu svi bili opremljeni za prelazak na rad ili školovanje od kuće. Onda se još dogodio izlazak novih konzola (PS5 i Xbox), koje su izazvale veliki interes tržišta, ali i stvorile dodatno opterećenje za proizvođače čipova.

I uz sve to dogodio se još i nevjerojatni porasta vrijednosti kriptovaluta u posljednjih nekoliko mjeseci, a to je opet rezultiralo ogromnom potražnjom za najnovijim i najbržim grafičkim karticama, potrebnim za rudarenje kriptovaluta. Cijene su im eksplodirale, ali čak i po takvim uvjetima, jako ih je teško nabaviti, što detaljno analizira Davor Šuštić u svojoj ovomjesečnoj kolumni.

Baš zbog tih događaja smo ovog mjeseca mjeseca temu broja posvetili gamerskim PC konfiguracijama. Naime, domaći trgovci odlučili su dio najnovijih grafičkih kartica, do kojih i oni teško dolaze, izdvojiti iz kontigenta za izravnu prodaju i ugraditi ih u svoje vlastite PC konfiguracije. Takva kombinacija ne odgovara "rudarima", a to je upravo i cilj trgovaca - omogućiti i drugim kupcima da dođu do najnovijih kartica, po nešto povoljnijim cijenama. Možda nije idealno za one koji bi željeli samo nadogradit svoj stari PC, ali onima koji su ionako planirali nabavku novoga računala ovo će sigurno biti zanimljiva opcija.

U velikom usporednom testu ovog mjeseca se Davor bavi bežičnim slušlicama (TWS) koji imaju mogućnost aktivnog blokiranja vanjske buke. To su nešto malo skuplje slušalice, ali i kvalitetnije.

Među ostalim hardverskim recenzijama mogao bi vas zainteresirati Dragin opis novog 3D pisača koji ima posebnu tehniku za ispis većih predmeta ili serije manjih. Nije bitno zanima li vas doista 3D ispisivanje, tekst je osebujan i zabavan na svoj način, šteta ga propustiti.

Jeste li već čuli da se pojavila potpuno nova društvena mreža – Clubhouse? Doista je potpuno drugačija (radi se samo o audiosadržajima), pa čak ako i niste hipster, trebate biti informirani. Zato smo angažirali našeg suradnika Sandra da vam detaljnije predstavi Clubhousea te naglasi dobre i loše strane te razvikane društvene mreže, koja je trenutno 'in'.

Od ovog broja dio rubrike Games Master (samo najstariji među vama znaju zašto je uopće tako zovemo) posvećujemo “dobrim starim vremenima”, vraćamo se 20 godina u prošlost i podsjećamo vas što se tada igralo, o kojim igrama smo pisali u Bugu u to doba (konkretno radi se o broju 101 iz 2001. godine). Lijepo je malo vratiti se u doba Unreal Tournamenta i Counter Strikea…

Naš tradicionalni proljetni vodič namijenjen svima koji planiraju upisati neki od informatičkih studija dio je ovomjesečnog Buga.Ukoliko ste među onima koji ovoh mjeseci razmišljaju o svojoj profesionalnoj budućnosti svakako iskoristite priliku da na jednom mjestu dobijete uvid u cjelokupnu ponudu studija u svim dijelovima Hrvatske.

Detaljnije informacije o sadržaju novog Buga možete pronaći na ovoj stranici, a tiskani Bug od danas je dostupna na svim kioscima.