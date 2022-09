Koliko koštaju najjeftiniji električni automobili u Hrvatskoj možete saznati iz novog Buga

Nije nam prvi put da u Bugu pišemo o automobilima, osobito ne o električnim, ali je prvi put da smo im posvetili temu broja. Električna vozila praktično i jesu "računala na kotačima", pa vjerujemo da su zanimljiva informatički pismenoj populaciji, odnosno publici koja čita Bug.

Električni automobili na tržištu su već više od deset godina, ali tek se sada ponuda doista proširila, a i stvorena je solidna mreža punionica, pa je došlo vrijeme kada svi oni koji trebaju novi automobil razmatraju i opciju kupnje električnog vozila. U eksploataciji su električna vozila vrlo zahvalna jer nemaju kompleksan motor koji zahtijeva skupa servisna održavanja, a uz porast cijena benzina i dizela, sama vožnja osjetno je jeftinija (ako se ne dogodi i neki žešći skok cijene struje). No, ključna prepreka za masovniju kupnju automobila s električnim pogonom je - njihova cijena. I baš zato smo, umjesto fenomenološkog teoretiziranja o tehnološkim i ekološkim značajkama EV-a, priredili krajnje pragmatičnu temu u kojoj vam predstavljamo 15 najjeftinijih automobila s električnim pogonom na našem tržištu.

Temu je napisao Ivan Cvetković, dugogodišnji automobilistički novinar, inače stalni stručni suradnik našeg portala Autonet.hr. U uvodnom je dijelu dao niz odgovora na mnogo praktičnih pitanja vezanih uz kupnju, poticaje, baterije, jamstva, tehnologije, punjenje, temperaturnu osjetljivost, održavanje, cijene struje, doseg i sl. Čak se osvrnuo na situaciju s rabljenim električnim automobilima. Nakon tog, uvodnog dijela, nižu se opisi pojedinih modela, koje smo u našem pregledu, umjesto uobičajenog abecednog redoslijeda, posložili od najjeftinijeg do najskupljeg, tako da već samo listajući stranice, dobivate vrlo zoran uvid u to gdje se na cjenovnoj skali nalazi neki od 15 prikazanih modela.

Svatko tko je probao voziti električni automobil zasigurno je bio oduševljen lakoćom upravljanja i trenutnim odazivom motora. Mobilne aplikacije, softverska podrška, raznolike mogućnosti podešavanja, sve to EV čini vrlo zabavnima. No, vođenje brige o punjenju na dužem putovanju, pa i općenito o punjenju (ako ga netko ne može obaviti doma ili na parkingu tvrtke u kojoj radi), nekim je dovoljan razlog da odustanu od takvih vozila. Za sada samo Nissan takvima nudi dobar kompromis - ePower, pogon isključivo preko elektromotora, a struju se dobiva iz benzinskog motora (koji samo za to služi). Ali to nije pogon s nultom emisijom stakleničkih plinova, pa je samo prijelazno rješenje za one koji ne žele brinuti o punjenju baterija iz vanjskog izvora, a ipak uživati u čarima električnog automobila.

Od ostalih ovomjesečnih tema, koje vrijedi preporučiti, svakako bih izdvojio Dragino istraživanje slabo poznatog svijeta 8-bitnog retro računalstva. I on se iznenadio koliko je aktivna i živahna scena poklonika legendarnih računala iz 80-tih godina, a glavnu pozornost posvetio je projektu Mega 65 (slutite već da se radi o "nasljedniku" Commodorea 64) i ZX Spectrum Next (tu je sve jasno). U uvodnom nam tekstu Drago objašnjava kako je riječ o računalima koja su unatrag kompatibilna s izvornim verzijama, ali imaju veće maksimalne radne taktove, koji se prema želji mogu podešavati, koriste FPGA tehnologiju (field programmable gate array), koja omogućuje hardversku emulaciju ciljanog procesora na programibilnom čipu s aritmetičko-logičkim jedinicama i registrima. Prava poslastica za stariju gardu i nostalgičare!

A sada pogledajmo koji su sve uređaji u Bugu 359 dobili preporuke recenzenata: Be Quiet! Pure Base 500 FX, PC kućište u koje se s lakoćom ugrađuje izuzetno uredna konfiguracija; Be Quiet! Pure Loop 2 FX 280, iznenađujuće tiho i kvalitetno AIO vodeno hlađenje; Varmilo Moonlight 109 ISO DE VEM, mehanička tipkovnica za zahtjevne korisnike s mogućnošću customizacije; Argon Audio Fenris A5, svestrani i praktični aktivni zvučnici, s uvjerljivim zvukom i isto takvom izradom; Yamaha A-S201, best buy pojačalo, koje može poslužiti kao čvrst temelj "ulaznog" hi-fi sustava; Denon PMA-900 HNE višefunkcionalan sustav za uživanje u glazbi; Denon DCD-900 NE, odličan izbor za vlasnike CD kolekcija (valjda ima još takvih); Revo SuperSignal je kompaktni zvučnik s integriranim DAB/DAB+ i FM radijem, pogodan za spavaće sobe; Keen Ranger PT je trail videonadzorna kamera, što znači da ima dva glavna zadatka: pomno pratiti zbivanja u divljini te biti nevidljiva ljudima i životinjama.

Spomenimo još recenziju impresivnog laptopa Lenovo ThinkPad Z16, koji ponajviše zbog izuzetnog 16-inčnog OLED ekrana ima cijenu od čak 34.999 kuna, te Baksino testiranje bežičnih punjača, koji su alternativa za Appleov MagSafe, a rade i s iPhoneom i s Androidima.

U softverskom su bloku ovaj put u fokusu domaće mobilne aplikacije - izdvojeno je njih čak 40. Pri odabiru se nismo vodili ljestvicama popularnosti, a izostavljene su i one koju su već po svojoj prirodi masovno rasprostranjene (npr. aplikacije za internetsko bankarstvo). Tako da iako možda mislite da već znate za sve domaće aplikacije vrijedne pažnje - možda se iznenadite i saznate za neku prvi put.

Detaljni sadržaj možete vidjeti na stranici novog broja (digitalno izdanje je već dostupno pretplatnicima), a Bug 359 od sutra je i na kioscima.