Linux protiv Linuxa, Core Ultra Plus, DLSS/FSR i pregled ponude televizora u Bugu 402

Početkom godine bavili smo se prelaskom s Windowsa na Linux i ta je tema polučila veliki čitateljski interes. Pa kad je tomu već tako, odlučili smo se za svojevrsni nastavak. Opet je autor Mario Baksa, opet je tema Linux, ali sada se više ne bavimo tranzicijom, nego istražujemo što s prebogate linuksaške trpeze odabrati počevši od distribucija, pa do dodataka s kojima se oblikuje radno okruženje, odnosno uređuje desktop environment. Sve je to Mario detaljno istražio i opisao, stoga će biti zanimljivo čitati linuksašima, a i onima koji to nisu ali žele saznati nešto novo.

Hardverski dio broja predvodi veliki test Intelovih novih procesora Core Ultra 5 250K Plus i Core Ultra 7 270K Plus. Donose li osvježeni Arrow Lake modeli stvarni pomak u performansama, isplativosti i borbi s AMD-om? Detaljno analiziramo arhitekturu, potrošnju, cijene i realne scenarije korištenja – od igara do profesionalnih aplikacija.

U rubrici tehnologija bavimo se NVIDIA DLSS-om i AMD-ovim FSR-om u praksi. Testirali smo koliko moderne AI tehnike skaliranja i generiranja frameova doista pomažu u igrama, gdje su im granice i u kolikoj se mjeri isplati oslanjati na samostalno generiranje frameova umjesto na sirovu snagu grafičke kartice.

Ljubitelji prijenosnika doći će na svoje uz test ASUS ExpertBooka Ultra - luksuznog poslovnog laptopa s Intelovom novom mobilnom arhitekturom Panther Lake, kao i Lenovo Yoge 7a 14” - hibridnog OLED uređaja temeljenog na AMD-ovim Ryzen AI procesorima. Uspoređujemo pristupe, performanse, autonomiju i stvarnu vrijednost za novac.

Pred vratima nam je najveći globalni sportski događaj, Svjetsko prvenstvo u nogometu, pa je bilo neupitno da već sada moramo napraviti veliki pregled televizora za 2026. godinu, s naglaskom na nove panele, svjetlinu, gaming mogućnosti i pametne platforme – vodič za sve koji ove godine planiraju osvježiti svoj prostor nabavom novog televizora. Uobičajeno proizvođači u prvoj polovici godine održavaju premijere novih modela, ali često se oni na tržištu pojave mjesecima kasnije, a ako i dođu prije do trgovina, u pravilu su skuplji od prethodnih modela. Radi toga priredili smo vam za najpopularnije brendove - i preporuke prošlogodišnjih modela, koji su sada u best buy kategoriji.

U hardverskim testovima i dojmovima donosimo i niz zanimljivih uređaja: od matičnih ploča, hlađenja i periferije, do audiorješenja poput Denon Home 400; dok kolumne redakcije seciraju aktualne teme – od umjetne inteligencije i kibernetičke sigurnosti do stanja IT industrije i tehnologije iza velikih hypeova.

Pojedini su se korisnici žalili da im nedostaju igre, pa se u život vratio i vječni Games Master kutak.

Napominjem da smo ove godine puno agilniji kada je u pitanju videoprodukcija za naš YouTube kanal BugTV, pa tako uz niz recenzija koje smo objavili u ovome broju možete uočiti QR kodove – oni vas vode do digitalnog izdanja u kojem je uz tekst dodan i videoosvrt. Ako želite „skratiti priču“ i ne tragati na taj način za videorecenzijama – možete se izravno uputiti na naš YouTube kanal.

pregled kompletnog sadržaja Buga 402.