Claude desktop aplikacija stiže na Linux, za sada u beta fazi

Korisnici reagiraju s olakšanjem što je Linux napokon dobio službenu aplikaciju, uz čuđenje zašto je Anthropicu trebalo toliko dugo za platformu na kojoj radi velik dio developera.

Anthropic je objavio beta verziju desktop aplikacije Claude za Linux, koja korisnicima Ubuntua i Debiana donosi isto radno okruženje (chat, cowork i Claude Code) kakvo već postoji na macOS i Windows platformama: paralelne sesije, vizualni pregled promjena u kodu (diff review), integrirani terminal i editor te pregled aplikacije (live app preview).

Zahtjevi i instalacija

Aplikacija radi na Ubuntu 22.04 ili novijem te Debian 12 ili novijem, na x86_64 i arm64 arhitekturi. Druge distribucije bazirane na Debianu koje zadovoljavaju te uvjete mogu raditi, no službeno nisu testirane. Preporučena instalacija ide preko Anthropicovog apt repozitorija, čime se ažuriranja preuzimaju kroz standardni sustavski mehanizam nadogradnji paketa. Alternativno, moguće je preuzeti .deb paket izravno s claude.com/download, no u tom slučaju aplikacija ne dobiva automatska ažuriranja.

Što nedostaje u beta izdanju

Nekoliko značajki još nije dostupno na Linuxu: Computer Use (upravljanje aplikacijama i zaslonom), glasovni unos, dok globalna prečica za Quick Entry radi samo na X11 sustavu, a na nativnom Waylandu zahtijeva podršku GlobalShortcuts portala unutar radnog okruženja. Fedora i RHEL distribucije za sada nisu podržane. Za sve što desktop aplikacija još ne pokriva, Anthropic upućuje na CLI inačicu Claude Codea, koja pokreće isti pogon i podržava širi raspon Linux distribucija.

Reakcije na Redditu

Objava je na r/ClaudeAI prikupila preko 1.000 glasova unutar jednog dana, a prevladavajući ton jest olakšanje pomiješano s ironijom. Više komentara ističe kako je aplikacija u osnovi Electron, okvir za izradu desktop aplikacija pomoću web tehnologija, pa je posao sveden na dodatno pakiranje za Linux, a ne na razvoj nečeg novog. Dio zajednice godinama koristi neslužbene pakete poput claude-desktop-debian i claude-desktop-bin, pa se ton kreće između zahvale što više neće trebati taj zaobilazni put i podsjećanja da su ta rješenja funkcionirala besprijekorno cijelo vrijeme.

Ponavljajuća pritužba tiče se izbora distribucija: podrška pokriva samo Ubuntu i Debian, pa se u komentarima nižu zahtjevi za Fedoru, Arch i NixOS. Pojedini korisnici brane Anthropic tvrdnjom da je linuxovska fragmentacija sama po sebi razlog kašnjenja, dok drugi odgovaraju da je riječ o Electron paketu za čije bi portanje na dodatne distribucije, prema njihovoj procjeni, trebalo relativno malo truda. Otvara se i pitanje zašto aplikacija nije distribuirana kao Flatpak ili AppImage, uz nagađanja da je razlog u sigurnosnom sandboxu.

Manji dio rasprave odnosi se na praktičnu vrijednost desktop verzije naspram terminalskog alata: neki korisnici tvrde da CLI inačica ostaje superiornija za svakodnevni rad, dok drugi ističu da im desktop aplikacija donosi grafičko sučelje i integraciju značajke Cowork.