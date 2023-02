Sve tajne Windowsa 11.22H2

Lijepo smo se družili na Bug Future Showu početkom veljače – bilo vas je više nego ikad! Bogati program i dvije godine "pauze" (zbog pandemije morali smo dva BFS-a organizirati bez publike, samo uz videostream), a na kraju, vjerojatno i novo mjesto održavanja, potaknuli su ogroman interes. Šalili smo se između sebe da ćemo sljedeći put morati zakupiti Dom sportova…

I dok je pola redakcije bilo fokusirano na pripremu sadržaja i organizaciju najzabavnijeg tehnološkog događaja u regiji, ostali su se bavili pisanjem za Bug. Najviše je potegao Matija Gračanin, što je i razumljivo jer je preuzeo zadatak izrade teme broja, koja je ovaj put posvećena Windowsima 11. Netko će sigurno pomisliti zašto sada (i opet) pisati o Windowsima 11? Glavni povod je veliko ažuriranje i osvježavanje, koje je donijela nadogradnja 22H2, izdana prije nekoliko mjeseci, ali prema uobičajenoj proceduri, ne dolazi odmah na sva računala (primjerice, ja sam je na laptopu dobio prije mjesec i pol, a na desktopu mi je "ponuđena" tek prije nekoliko tjedana), a ono što je važnije – uopće dosad nismo imali ozbiljniji osvrt na sve novosti koje dolaze s 22H2 (nažalost, moramo stalno isticati taj broj nadogradnje jer se Microsoft suzdržava od jasnijeg označavanja različitih verzija Windowsa, čak su teška srca odustali i od svoje, besmislene, odluke da Windowsi zauvijek ostanu – verzija deset).

Ovomjesečna tema broja nije puko nabrajanje novotarija u Windowsima 11, već donosi brojne korisne savjete i pojašnjenja, ili kako to sam autor objašnjava u uvodnom tekstu – s jedne strane zamišljena je kao sažeti vodič kroz najvažnije novije mogućnosti dostupne u Windowsima 11, a s druge strane, kao nešto dublji pogled u neke zanimljivosti i specifičnosti nove inkarnacije Windowsa, popraćene savjetima, trikovima i otkrivanjem tajni koje će podjednako biti zanimljive početnicima i naprednim korisnicima (tu je i posebni dio, koji će dobro doći onda kada treba rješavati određene probleme u radu Windowsa). Za neke savjete bit će potrebno koristiti naredbeni redak ili alat za uređivanje baze registara, a za neke će se koristiti za to namijenjeni besplatni programi, ali treba biti svjestan činjenice da svake promjene, koliko god se bezazlenima možda činile, potencijalno mogu prouzročiti dodatne ili neočekivane probleme. Stoga, treba se držati uobičajenih preporuka i svakako napraviti pričuvne kopije podataka, a nije na odmet učiniti i cjeloviti backup čitavog računala korištenjem nekog od za to specijaliziranih alata.

Tijekom rada na temi broja, Matija mi je više puta rekao "o svemu tome mogla bi se knjiga napisati", pa zato i naglašava da, iako je tema broja sveobuhvatna, ipak obrađuje samo djelić onoga što Windowsi 11 sve nude, stoga je treba i promatrati kao svojevrsni vodič kroz neke od osnovnih mogućnosti novih Windowsa.

Uobičajeno, donosimo vam veliki broj recenzija novog hardvera, gadgeta i nekih neobičnih uređaja. Započinjemo laptopom Asus ROG Strix Scar 18, za koji recenzent kaže da je prema mnogočemu najbolji laptop za igranje na tržištu. Doista se radi o impresivnoj zvijeri, ali sva ta raskoš ima tako opaku cijenu da će, nažalost, mnogi samo maštati kako bi bilo divno imati tako moćno, a ipak prijenosno računalo.

Preporuku zaslužuje i recenzija vrlo neobičnog PC kućišta Thermaltake Core P3 TG Pro, u open frame izvedbi, što znači da nema fiksnih stranica. Može se sastaviti u klasični, vertikalni, ali i horizontalni položaj, a podržana je čak i zidna montaža. U startu dolazi potpuno rastavljeno, i od korisnika se očekuje da ga sam dovede u funkcionalno stanje. Jasno, namijenjeno je entuzijastima, koji s velikom pozornošću biraju sve komponente svog računala i zato žele da su izložene pogledima u svojoj punoj raskoši.

Za najneobičniji uređaj recenziran u ovom broju, zadužen je bio, a tko bi drugi nego, Mario Baksa. Pazite samo koju kobasicu od naziva ima: Eakins 48MP 4K 1080p HDMI USB Microscope 1X-130X Zoom Lens! Sada je već očito, radi se o digitalnom mikroskopu, no s bitnom napomenom da nije namijenjen za biološke ili medicinske potrebe, već za, recimo tako, industrijsku primjenu, konkretno kao pomagalo pri lemljenju sićušnih komponenti i istraživanju oku nevidljivih detalja.

Kada smo već zašli u majstorske vode, spomenimo da nakon dužeg vremena imamo i jednu "uradi sam" temu – Oton Ribić opisao je kako je svoj 3D pisač preradio u kućni CNC stroj, pa ako ste pomišljali uraditi nešto slično, pročitajte kako je on to izveo.

Novi broj Buga od danas je dostupan na kioscima, ali i u digitalnoj verziji. Kompletan sadržaj možete pogledati ovdje.

Donosioci BFS kartica objavljenih u Bugu 361 (12/22), mogli su kod Leone i Vesne preuzeti svoje V.I.P. goodie bagove

Urednici RTL Direkta potrudili su se prirediti opširni izvještaj s BFS-a 2023 za istu večer u danu kada se show i održao