Appleovi novi punjači mobitela su izvan standarda, ali ima to i svoju dobru stranu

EU je natjerala Apple da ukine lightning port na iPhoneima i počne koristiti USB-C, no ako ste mislili da Apple neće smisliti novi način kako kupce natjerati na kupnju novog punjača, prevarili ste se

Novi uređaji, nove tehnologije. Valjda. Na Bug.hr-u nedavno ste mogli pročitati vijest "Stariji USB punjači neće puniti iPhone 17 maksimalnom brzinom". Ta vijest tiče se novih iPhoneova serije 17, koji se konačno mogu pohvaliti relativno brzim punjenjem - kakvo neki, ili čak mnogi, korisnici mobitela temeljenih na Androidu imaju na raspolaganju već godinama.

No, Apple ne bi bio Apple da kupcima svojih uređaja (nepotrebno?) ne otežava život. U čemu je stvar? Da bi ostvarili to brzo punjenje kod novih iPhoneova (do 50% za 20 minuta; kod prethodnika, iPhone 16, za 50% napunjenosti trebalo je 30 minuta, a baterija je nešto manjeg kapaciteta), Apple je odlučio u iPhoneove serije 17 implementirati korištenje Power Delivery AVS protokola.

Napajanje s podesivim naponom

AVS (Adjustable Voltage Supply) je noviji protokol, uveden sa specifikacijom USB PD 3.1, koja je objavljena sredinom 2021. To je protokol kojim uređaj može od punjača tražiti specifični (među)napon te može zatražiti i promjenu napona tijekom punjenja, no promjena napona tijekom punjenja zapravo nije njegova namjena - on je primarno zamišljen kao CV (constant voltage) protokol, odnosno da se pomoću njega dobije neki proizvoljni napon i da punjač nastavlja i dalje davati taj napon, a da do eventualnih promjena dolazi recimo ako uređaj u nekom trenutku zatreba neki drugi napon.

Sporni Appleov punjač, koji podržava protokole koji se danas još uvijek praktički ne koriste, ali zato ne podržava protokole koji se danas naširoko koriste!

PD 3.1 je specifikacija koja je ujedno uvela EPR (extended power range) - prošireni raspon snage, koji se odnosi na profile fiksnih napona od 28, 36 i 48 V. AVS u toj specifikaciji pokriva raspon od 15 V do tipično maksimalnog napona koji može isporučiti konkretni punjač, odnosno strujni adapter. Ako je u pitanju 140-vatni strujni adapter, koji može dati 28 V, to tipično znači da će dati raspon od 15-28 V.

No, Apple ne koristi specifikaciju PD 3.1, jer kod nje AVS radi samo na 15+ volti. Tek u specifikaciji PD 3.2 AVS je dobio mogućnost rada u standardnom rasponu snage (SPR, standard power range), odnosno pri nižim naponima, te prema specifikaciji punjači snažniji od 27 W moraju ga podržavati.

Ilustracija iz Texas Instrumentsova članka, koja prikazuje koji se naponi mogu koristiti kod PPS i AVS protokola

Primjena AVS-a mogla bi biti, primjerice, kad je uređaj u režimu punjenja baterije kad bateriju može puniti maksimalnom snagom. Ili kad uređaj ulazi u standby, onda bi mogao zatražiti niži napon, a kad se vraća u normalni režim rada, mogao bi zatražiti viši napon. Ili kad mu treba više snage, a da se ta snaga ne može provući kroz 5 ampera (koliko je ograničenje većina USB-C kabela), uređaj bi zatražio viši napon kako bi ipak mogao doći do potrebne snage.

Nije li to isto kao PPS?

AVS pomalo podsjeća na PPS (Programmable Power Supply), koji je stariji protokol unutar Power Delivery specifikacije, a pojavio se još 2017. godine, u sklopu specifikacije USB PD 3.0. No, za razliku od AVS-a, PPS nikad nije postao obvezan za punjače (možda se zbog toga Apple usredotočio na AVS, ili im to barem može biti izgovor?).

Mnogi mobiteli zadnjih godina imaju mogućnost korištenja PPS-a, bilo direktno, bilo posredstvom svojih protokola (recimo Xiaomijev HyperCharge je, čini se, modificirani PPS). Stvar s PPS-om, ako je ispravno implementiran, je da s njim punjač (strujni adapter, izvor napajanja) ujedno postaje i punjač baterije u mobitelu, jer PPS omogućuje praktički real-time regulaciju napona (i jakosti struje).

Evo primjer punjenja mobitela Poco X6 Pro, kojeg smo spojili na Xiaomijev 67 W HyperCharge punjač - na USB testeru možete vidjeti kako se mijenja napon (a i jakost te snaga punjenja) u ovisnosti o trenutnom stupnju napunjenosti

Naime, ono što inače nazivamo punjači za mobitele, često su samo izvori električne energije, a sam punjač baterije integriran je u mobitel. Znači, punjač u mobitelu konvertira napon koji mobitel dobije preko USB-C porta u napon koji je u danom trenutku potreban za punjenje baterije (potrebni napon mijenja se tijekom procesa punjenja baterije). Međutim, s PPS-om mobitel strujnom adapteru kontinuirano govori koji mu napon treba (u koracima od 20 mV) i koja mu struja treba (u koracima od 50 mA). Time, uz korištenje PPS protokola odnosno tehnologije, strujni adapter izvan mobitela efektivno postaje i punjač baterije u mobitelu. To možete i sami vidjeti ako koristite USB tester - vidjet ćete variranje napona tijekom punjenja.

Za razliku od toga, svrha AVS-a je davati konstantni napon, ali da uređaj može zatražiti napon koji mu treba, što se obično odnosi na nestandardne napone (mnogim današnjim uređajima trebaju naponi od 5 ili 12 V, a laptopima često 19 V, čemu je 20 V vrlo blizu - zapravo i kad punjač daje 20 V, na kraju kabela to se približava 19 V). A onda, ako je potrebno puniti bateriju, a ne samo napajati uređaj, onda će sam uređaj smanjivati napon na napon koji je u danom trenutku potreban za punjenje baterije.

Zašto AVS?

Idemo sad vidjeti koje su specifikacije Appleova novog punjača, s podrškom za AVS, za nove iPhoneove. Kaže Apple na svojoj stranici: "The 40W Dynamic Power Adapter with 60W Max is uniquely designed to dynamically deliver up to 60W of output, providing a powerful boost in charging speeds." Ali ne daje specifikacije, nego smo njih morali potražiti drugdje.

Na kutiji punjača piše:

(AVS) 15.0-20.0V 2.0A [3.0A DPS]

(AVS) 9.0-15.0V 2.67A [3.0A DPS]

9.0V 3.0A

5.0V 3.0A

60W LPS

I to je to! Vrlo slaba podrška za fiksne napone i raspone snage. Kao što vidite, ne spominje se PPS. To znači da ovaj punjač ne možete iskoristiti za ultra-brzo punjenje mobitela koji podržavaju PD PPS. On, doduše, može poslužiti za punjenje takvih mobitela davanjem fiksnih napona od 5 i 9 V, što se uz 3 A "prevodi" u 15 i 27 W, no to definitivno nije ultra-brzo punjenje.

Specifikacije ovog punjača ujedno sugeriraju da će za brzo punjenje iPhonea 17 biti nužan upravo PD 3.2 punjač, s podrškom za SPR AVS - upravo ono što se savršeno moglo pokriti i sa SPR PPS-om!

Iz specifikacija ovog punjača ispada da se iPhoneovi (ako pretpostavimo da će koristiti SPR AVS) mogu puniti snagom do 40 W (to i je istaknuta snaga ovog punjača), a da se privremeno mogu puniti s do 45 W (ovo DPS valjda znači Dynamic Power Source), dok jači potrošači, poput (Appleovih) laptopa ili eventualno tableta, mogu također povući 40 W, ali privremeno može to ići i do 60 W, ako će koristiti napon od 20 V.

Zar ovo sve ne izgleda kao da je Apple namjerno izostavio podršku za PPS samo kako bi korisnici bili prisiljeni kupiti (njihove?) nove PD 3.2 punjače? U nedostatku obrazloženja, to upravo tako i izgleda! I ne samo to - taj punjač kojeg kupite bit će vam slabo iskoristiv za druge uređaje, jer se drugi uređaji oslanjaju na PPS ili proprietary protokole, a ne na AVS. Izostavili su još i fiksne napone više od 9 V, koji bi se mogli iskoristi za razne stvari - recimo 12 V za napajanje routera ili nadzorne kamere. Zločesti, maliciozni Apple!

Kontekst

No... Je li doista to baš tako? PD 3.2 je službeni standard, nije proprietary tehnologija. Stvar je samo u tome što je u današnje vrijeme jako malo uređaja podržava, barem kad govorimo o AVS-u - kako mobilnih uređaja, laptopa, tako i punjača.

Osvrnimo se i na druge proizvođače. Što ćemo sa Xiaomijevim HyperChargeom, koji je modificirana verzija PD-a, koja se oslanja na jakost veću od 5 A za puno punjenje, ili Oppov SuperVOOC (koriste ga i Realme i OnePlus) koji za određene razine snage gura jakost i preko 10 ampera! Oni su zapravo još i gori! Jer koriste vlastite protokole koji nisu kompatibilni s ničim i nerijetko morate imati i posebne kabele, sposobne za jakost od preko 5 ampera!

OnePlusov punjač od 160 W podržava tih 160 W samo kad se koristi njihov protokol, dok kod korištenja uobičajenog PD-a ide samo do 45 W pri 20 V te se, prema specifikacijama, ne bi reklo da podržava PPS (a ni AVS). Uočite debljinu kabela - taj kabel mora biti debeo jer mora biti sposoban za prijenos minimalno 8 A

Za razliku od njih, iPhoneovi 17 i noviji kroz nekoliko godina moći će se normalno, punom brzinom, puniti punjačima koje ćete kupiti u nekom dućanu u Hrvatskoj ili naručiti preko AliExpressa ili Temua, jer specifikacija PD 3.2 zahtijeva podršku za SPR AVS - ono što PD 3.1 i stariji punjači nemaju, ali PD 3.2 punjači moraju imati. A Appleovi punjači će se možda moći adekvatno koristiti i s nekim drugim mobitelima ili, vjerojatnije, manje zahtjevnim laptopima, samo će za to možda morati proći još koja godina dulje. To nije nužno slučaj s Xiaomijevim i Oppovim/Realmeovim/OnePlusovim mobitelima, a uvjetno rečeno i punjačima.

Ovo što je sad Apple napravio ne bismo nazvali dobrim potezom (njihov punjač je tu zapravo puno lošija stvar nego iPhonei), ne bismo ga opisali kao nešto čemu bi se kupci njihovih proizvoda trebali veseliti. Razlog je što će uzrokovati kupovanje novih punjača, i to vjerojatno upravo Appleovih, jer je to relativno nova specifikacija i drugi proizvođači još nisu počeli štancati punjače usklađene s njom. Dakle, (nepotrebno) stvaranje budućeg novog otpada.

Ali, dugoročno gledano, Appleov potez je daleko bolji put od onog kojima kroče drugi proizvođači mobitela, koji koriste proprietary standarde, jer jednom kad dođe smjena punjača, kad će ih većina podržavati PD 3.2 specifikaciju, to je to. Nećete, vrlo vjerojatno, dugo vremena imati razloga kupiti novi punjač.

Apel proizvođačima mobitela - prestanite s tim proprietary ludilom i počnite do kraja iskorištavati postojeće standarde, poput Power Delivery 3.1 ili 3.2. Ma već bi bio veliki napredak da do kraja iskorištavate Power Delivery PPS. Dajte bar to. Ako uz to još želite koristiti vlastite protokole, OK, neka vam je. Ali podržite otvorene standarde! Zar će uz USB-C konektor Europska Komisija morati donositi direktivu i za protokole (brzog) punjenja?!