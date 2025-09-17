Stariji USB punjači neće puniti iPhone 17 maksimalnom brzinom

Ako žele da im se mobitel puni maksimalnom brzinom, korisnici novih iPhonea morat će kupiti Appleov 40-vatni Dynamic Power Adapter koji koristi AVS protokol

Matej Markovinović srijeda, 17. rujna 2025. u 18:45
📷 Foto: Apple
Nova serija iPhonea dobila je znatno brže punjenje pa se sada baterija u iPhoneu 17, 17 Pro i 17 Pro Maxu do 50 posto puni za 20 minuta, dok je iPhone Airu potrebno oko 30 minuta. No, takav rezultat moguće je postići isključivo uz novi Appleov 40-vatni Dynamic Power Adapter, što bi moglo razočarati mnoge korisnike koji su se nadali iskoristiti postojeće punjače.

Naime, Apple je odlučio primijeniti novi AVS (Adjustable Voltage Supply) protokol, koji omogućuje fino podešavanje napona u rasponu od 15 V do 48 V. Iako je AVS praktičan za uređaje veće snage, većina postojećih USB punjača temelji se na PPS-u (Programmable Power Supply), koji bez problema podržava snagu od 40 W ili čak 60 W. To znači da većina starijih punjača, iako dovoljno snažna, neće biti kompatibilna za maksimalnu brzinu punjenja novih iPhonea.

Apple 40 W Dynamic Power Adapter (60 W max) 📷 Foto: Apple
Testiranja su pokazala i da novi adapter ne podržava PPS, već samo USB Power Delivery 3.0, pa je njegova primjena poprilično ograničena. Inače, Appleov novi punjač u SAD-u košta 40 dolara, a cijena u Europi nije još poznata.

 



Kupi