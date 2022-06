Ključne najave s Microsoft Builda 2022

Microsoft je na svojoj trodnevnoj godišnjoj konferenciji Build 2022, održanoj prošlog tjedna, najavio nove alate i ažuriranja značajki za zajednicu developera. Većina značajki stvorena je da developerima olakša kreiranje izvornih aplikacija za više platformi, migriranje u Azure oblak i poboljša vidljivost aplikacija u Microsoft storeu.

Ažuriranja i inovacije dio su nekoliko ključnih kategorija:

Utjecaj umjetne inteligencije i razvoja potpomognutog umjetnom inteligencijom – održavanje tijeka rada developera.

Više prilika uz Windows za developere s uključenim novim uzorcima hibridnih AI aplikacija za krajnje točke.

Održavanje produktivnosti developera – predstavljanje tehnoloških inovacija koje će pomoći da se taj isti osjećaj tijeka rada širi kroz organizaciju uz automatizaciju.

Ostale novosti uključuju:

Okruženja za developere u oblaku i DevSecOps, uključujući novosti o korisničkom sučelju višeplatformne aplikacije .NET, inače poznate kao .NET MAUI , koje je od sada generalno dostupna.

koje je od sada generalno dostupna. Cloud izvorne aplikacije koje pružaju nove razine skaliranja i performansi uz veću pouzdanost, uključujući Azure Container Apps , uslugu hostinga bez poslužitelja pa se developeri mogu usredotočiti na aplikacije umjesto na upravljanje temeljnom infrastrukturom oblaka.

, uslugu hostinga bez poslužitelja pa se developeri mogu usredotočiti na aplikacije umjesto na upravljanje temeljnom infrastrukturom oblaka. Microsoft Intelligent Data Platform , nova, integrirana platforma koja objedinjuje baze podataka, analitiku i upravljanje kako bi osnažila organizacije da ulažu više vremena u stvaranje vrijednosti umjesto u integraciju i upravljanje fragmentiranim posjedom podataka.

nova, integrirana platforma koja objedinjuje baze podataka, analitiku i upravljanje kako bi osnažila organizacije da ulažu više vremena u stvaranje vrijednosti umjesto u integraciju i upravljanje fragmentiranim posjedom podataka. Microsoft Store Ads , novi proizvod osmišljen kako bi pomogao developerima da razvijaju svoje poslovanje tako što će svoje aplikacije ili igre prikazati odgovarajućim korisnicima u pravom trenutku. U nadolazećim mjesecima developeri mogu sudjelovati u pilot programu, u kojem će moći kreirati reklamne kampanje za Microsoft Store koristeći Microsoft Advertising.

, novi proizvod osmišljen kako bi pomogao developerima da razvijaju svoje poslovanje tako što će svoje aplikacije ili igre prikazati odgovarajućim korisnicima u pravom trenutku. U nadolazećim mjesecima developeri mogu sudjelovati u pilot programu, u kojem će moći kreirati reklamne kampanje za Microsoft Store koristeći Microsoft Advertising. Novo Live Share iskustvo za aplikacije na Teams platformi, koje dijeljenje zaslona na sastancima podiže na višu razinu čineći sastanke interaktivnijima. Developeri mogu izraditi Live Share aplikacije u Teamsima koje sudionicima sastanka omogućuju da uređuju, dodaju bilješke, zumiraju i komuniciraju s dijeljenim sadržajem na nove načine.

platformi, koje dijeljenje zaslona na sastancima podiže na višu razinu čineći sastanke interaktivnijima. Developeri mogu izraditi Live Share aplikacije u Teamsima koje sudionicima sastanka omogućuju da uređuju, dodaju bilješke, zumiraju i komuniciraju s dijeljenim sadržajem na nove načine. Metaverse stvara potpuno novo okruženje za povratne informacije i priliku za poslovanje. Metaverse iskustva omogućit će korisnicima da učinkovitije modeliraju, automatiziraju, simuliraju i predviđaju promjene unutar svojih industrijskih okruženja, dobiju bolji osjećaj prisutnosti u novom svijetu hibridnog rada i stvore prilagođene imerzivne svjetove kako bi otvorili nove prilike za povezivanje i eksperimentiranje.

Obraćanje izvršnog direktora Microsofta Satye Nadelle tijekom Builda također je bilo fokusirano na strategiju tvrtke da osnaži developere da ubuduće mogu biti još agilniji i inovativniji uz višu razinu sigurnosti. Nadella je istaknuo pojam „tijek rada developera“ (developer flow), termin koji sugerira da se korisnici i dobavljači usluga moraju uklopiti u način razmišljanja uobičajen u svijetu developera. "Želimo olakšati developerima prijelaz od ideje do koda, od koda do oblaka te od oblaka do cijelog svijeta,“ komentirao je.