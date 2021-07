Novi gradonačelnici o digitalizaciji gradova

Program je u četvrtak započeo uvodnim pozdravom gradonačelnika Umaga Vilija Bassanesea koji je predstavio projekte kojima grad Umag podiže razinu kvalitete života u gradu.

Fernando de Pablo Martin, direktor Digitalnog ureda Grada Madrida, govorio je o planovima za oporavak grada s 3,2 milijuna stanovnika te svim digitalnim rješenjima koja su na raspolaganju Madriđanima. Grad je prije 15 dana predstavio integralni plan oporavka i otpornosti, a digitalna transformacija javne uprave je ključna odrednica tog plana. Vrijednost ulaganja je 3,900 milijuna EUR, a obuhvaća 105 projekata koji će generirati oko 60.000 radnih mjesta. Najveći problem s kojim se suočavaju je nedostatak IT talenata pa je prioritet suradnja sa STEM fakultetima koji generiraju mlade stručnjake. U fokusu su digitalna infrastruktura, 5G, kibernetička sigurnost, podatkovni centri, privlačenje IT talenata i komunikacija, a cilj je da javne usluge budu 100% digitalizirane.

Dejan Iličić, direktor Razvojne agencije grada Lipika, predstavio je projekt Centra umjetne inteligencije u gradu lipicanaca.

Petar Štefanić vodio je panel Novi mandat – Tko želi biti digitalan? na kojem su Tomislav Tomašević, gradonačelnik Zagreba, Ivica Puljak, gradonačelnik Splita, Marko Filipović, gradonačelnik Rijeke, i Ivan Radić, gradonačelnik Osijeka, govorili o stupnju digitaliziranosti javnih usluga u četiri najveća hrvatska grada.

Gradonačelnik Filipović je istaknuo da je Rijeka najdigitalniji hrvatski grad koji ima odličnu IT infrastrukturu te usluge temelji na vlastitim IT rješenjima. Primjerice, građani putem aplikacije „Gradsko oko“ mogu prijavljivati komunalne probleme kako bi ih gradska uprava brže i učinkovitije rješavala.

Gospodin Puljak istaknuo je da i Split nudi neke kvalitetne usluge građanima (poput, primjerice, najma bicikala za prometovanje gradom), no da je prioritet nove gradske uprave omogućavanje pristupa podacima kako bi se start upovima i poduzetnicima omogućio uvid u postojeće podatke, analiza i osmišljavanje novih digitalnih rješenja koja će Split učiniti još boljim mjestom za život.

Gradonačelnik Zagreba istaknuo je da ima mnogo prostora za nove digitalne usluge za građane te da nova uprava želi realizirati brojne planove, od olakšavanje dvosmjerne komunikacije s građanima do pojednostavljenja brojnih procesa izdavanja potvrda i dokumentacije.

Gradonačelnik Radić komentirao je da nije zadovoljan stupnjem digitalizacije usluga u Osijeku, no da postoji ogroman potencijal. Osijek Software City okuplja brojne uspješne IT tvrtke, a u IT park upravo ulazi i tvrtka ORQA, pobjednik startup natjecanja Idea Knockout. Širenjem IT parka broj zaposlenik u OSC-u doseći će 1000, što čini velik potencijal za digitalni razvoj grada i županije.

Gradonačelnici su se složili da je pandemija znatno ubrzala digitalizaciju te da treba uhvatiti korak sa svijetom koristeći umjetnu inteligenciju, blockchain te ostale tehnologije koje mogu omogućiti bolje i učinkovitije usluge za građane te bolju kvalitetu života u gradovima.

Drugi dan

Drugog programskog dana publiku je pozdravio Željko Turk, predsjednik Udruge gradova i gradonačelnik Zaprešića, a Sanjin Rukavina, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave, predstavio je planove za izmjenu propisa i uredbi. Nataša Tramišak, ministrica Regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Bernard Gršić, državni tajnik iz Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, te Dubravko Bilić, potpredsjednik Udruge gradova i gradonačelnik Ludbrega razgovarali su o utjecaju COVIDa na digitalizaciju te o državnim planovima za ubrzanje digitalne transformacije. Ministrica je istaknula da ministarstvo upravo radi na novim smjernicama za EU projekte, koje znatno pojednostavljuju administraciju projekata i štede vrijeme jer je na razini Europske komisije doneseno 80 simplifikacija. U planu je i snažnija i usmjerenija komunikacija svih mogućnosti financiranja projekata iz EU fondova, a dobra je vijest da smo za razdoblje 2014 – 2020. na 55% već isplaćenih sredstava te očekujemo još veći rast iskorištenosti raspoloživih sredstava. Nacionalni plan oporavka te #NextGenerationEU plan donose značajna sredstva za iduće programsko razdoblje s fokusom na digitalnu i zelenu tranziciju, a lani smo iz fondova financirali projekte u vrijednosti od 1 milijardu i 200 milijuna kuna.

Gospodin Gršić naglasio je da je pandemija znatno ubrzala digitalizaciju te da je nova verzija eGrađanina ponudila još više usluga, njih 94. eGrađanin koristi 1,3 milijuna ljudi koji korištenjem portala štede vrijeme te potpuno online dobivaju potvrde, dokumente i informacije od osobnog interesa. U tijeku je pilot projekt eUpisa u vrtiće, koji je koristilo 27 vrtića, a iduće godine krenut će se i u digitalizaciju upisa u osnovne škole. Gradonačelnik Ludbrega istaknuo je da gradovi trebaju pomoć države u održavanju infrastrukture kada je riječ o školama i vrtićima jer nemaju upravljačka prava za sve objekte, već ih imaju županije. Ministrica je istaknula da su za to u idućem programskom razdoblju predviđena državna sredstva te da je digitalizacija javne uprave prioritet i na državnoj i na lokalnoj razini.

Panel rasprava: cITy resilience 2021 – 20..

Na panelu cITy resilience 2021 – 20.. (o održivosti i otpornosti) Ivana Marković, gradonačelnica Supetra, Dragan Vulin, zamjenik gradonačelnika Osijeka i Željko Jurić, direktor IT odjela grada Rijeke, razgovarali su o implementaciji smart city strategija u svojim sredinama, odnosno o primjeni tehnologije da bi građanima pružili kvalitetnije, brže i jednostavnije usluge te svoje gradove učinili boljim mjestima za život.

Gradonačelnica Marković istaknula je projekt Papereless officea te novi projekt ePromet koji upravo kreće u primjenu i rješava problem nedostatne prometne infrastrukture i preopterećenosti supetarske trajektne luke koja je jedna od najprometnijih na Jadranu. Aplikacija na telefonu svim zainteresiranima za putovanje trajektom putem kamera donosi sliku situacije u trajektnoj luci kako bi mogli bolje isplanirati svoj put. Projekt je 60% financirao Fond za zaštitu okoliša, a ostatak iznosa je financirao grad.

Gospodin Jurić je naglasio da je Rijeka jedna od vodećih gradova po pitanju digitalizacije te otpornosti i održivosti jer je s projektima započela još 2004. godine. U riječkom slučaju razdoblja između osmišljavanja i podnošenja projektne prijave te dodjele sredstava često su bila preduga pa su predložene tehnologije u međuvremenu zastarjele, a danas je najveći izazov održavanje infrastrukture. Gospodin Vulin komentirao je da je Osijek spreman za digitalnu i zelenu transformaciju. Osijek građanima nudi opciju car sharinga električnih automobila, a na jesen stižu i bicikli te električni bicikli za prometovanje gradom. Generalno svi gradovi bave se problematikom mobilnosti, prometne infrastrukture, pojednostavljenja administrativnih poslova s gradom te unaprjeđenjem IT infrastrukture i Interneta te ekološki prihvatljivim rješenjima koja smanjuju ugljični otisak, no planiranje je u doba pandemije itekako izazovno jer su prihodi prilično nepredvidivi.

Konferencija u organizaciji Udruge gradova koja okuplja 127 hrvatskih gradova i agencije Eventa01 u Umagu okupila gradonačelnike, gospodarske partnere, pročelnike, donositelje odluka u komunalnim društvima te službenike uključene u planiranje i provedbu projekata i digitalnog razvoja.