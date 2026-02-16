Appleov povoljni MacBook na predstavljanju već sljedećeg mjeseca?

Apple će sljedećeg mjeseca navodno predstaviti svoj povoljni MacBook, koji će biti nešto manji od 13 inča i imat će SoC iz iPhonea 16 Pro

Već se dulje vrijeme nagađa da Apple radi na novom, povoljnijem MacBooku s A18 Pro SoC-om iz iPhonea, koji bi, ako je za vjerovati novim informacijama Bloombergovog Marka Gurmana, trebao biti predstavljen već sljedećeg mjeseca.

Iako se možda radi o laptopu sa SoC-om iz sad već generaciju starog iPhonea 16 Pro, performanse bi trebale biti u razini M1 SoC-a. Usprkos tome što je taj SoC na tržištu od 2020. godine, oni koji još koriste MacBook Air iz tog doba znaju da se i dalje dobro drži, barem kod ovih svakodnevnih zadataka kao što su surfanje ili konzumacija sadržaja.

Od ostalih specifikacija, Gurman kaže da će povoljniji MacBook imati zaslon nešto manji od 13 inča te da neće imati plastično kućište, iako bi to bio jedno od logičnih rješenja za smanjenje troškova. Umjesto plastike, Apple je navodno razvio novi proces izrade aluminijskog kućišta, koji je puno brži i isplativiji od onoga koji se koristi za aktualne modele MacBook Aira i Pro.

Na kraju, Gurman ističe da Apple s ovim modelom planira ponuditi i neke upečatljivije boje koje će se posebice svidjeti mlađim korisnicima. Iako konačne varijante još nisu potvrđene, kaže da je Apple testirao žutu, zelenu, plavu, ružičastu, srebrnu i tamno sivu.

Cijena bi mu u SAD-u trebala biti 699 dolara. Kod nas će biti nešto skuplji.