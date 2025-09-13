HP OmniBook X Flip 14 je metalni 2-u-1 laptop s OLED ekranom i solidnim Ryzen AI 7 350 procesorom

HP je složio zanimljivi paket u kojemu kombinira kvalitetni OLED ekran, metalno kućište i vrlo dobre komponente uz pristupačnu cijenu

Bug.hr subota, 13. rujna 2025. u 06:30
SPECIFIKACIJE – Hp OmniBook X Flip 14
Ekran 14” / 2880 x 1800 / OLED / 60 Hz
Procesor AMD Ryzen AI 7 350 (8 / 16)
Grafička kartica AMD Radeon 860M
Memorija 32 GB LPDDR5
Disk 1 TB NVMe PCIe
Mreža MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 (2x2), Bluetooth 5.4
Konektori HDMI 2.1
2 x USB Type C ( Power delivery, Display Port 2.1)
2 × USB 3.2 Type A
3,5-mm audio
Masa 1,39 kg
Dimenzije 313 × 218,5 × 14,6 mm
Operacijski sustav Windows 11 Home
Jamstvo 2 godine
Cijena 1.175,02 eura

Nova serija HP OmniBook X Flip 14 prijenosnika striže u varijantama s Intel i AMD procesorima. Ovaj model ima jači AMD Ryzen AI 7 350 procesor, a uz njega kompaktni laptop stiže s OLED ekranom, metalnim kućištem i dimenzijama koje ga čine vrlo prijenosnim. Ryzen procesori omogućuju vrlo dobre performanse u uredskim, ali i zahtjevnijim aplikacijama poput Photoshopa, no integrirana grafička kartica neće omogućiti ugodan gaming.

HP OmniBook X Flip 14 ima konvertibilan dizajn koji omogućuje korištenje u više modova rada
Kućište HP OmniBook X Flip 14 laptopa je napravljeno od aluminija, a najvažnija dizajnerska odlika je mogućnost okretanja ekrana za 360 stupnjeva, pa ga možete koristiti kao veliki tablet i u nekoliko međukoraka. Dizajn je vrlo čist i minimalistički, laptop dolazi u sivoj boji i jedino HP logo na poklopcu ekrana narušava taj pristup.

Laptop dolazi s OLED ekranom visoke rezolucije kao vjerojatno najvećom prednosti
Laptop dolazi s OLED ekranom visoke rezolucije kao vjerojatno najvećom prednosti

Kada govorimo o ekranu, u ponudi su dvije varijante. Ova bolja donosi OLED zaslon visoke rezolucije 2880 x 1800 piksela koji ima svjetlinu od 400 cd/m2, koja se u HDR načinu penje na 500. Ekran pokriva 100% DCI-P3 spektra. Slabija varijanta je IPS panel slične svjetline, no niže rezolucije od 1920 x 1200 piksela. Iznad ekrana se nalazi specifikacijama vrlo dobra 5 megapikselna kamera za videopozive s IR senzorom za biometrijski login u sustav.

Uređaj možete koristiti i kao 14'' tablet, a u tu svrhu zgodno je koristiti i stylus koji dolazi s laptopom
Uređaj možete koristiti i kao 14'' tablet, a u tu svrhu zgodno je koristiti i stylus koji dolazi s laptopom

Za performanse se u ovom slučaju brine AMD Ryzen AI 7 350 procesor s osam jezgri nove Zen 5 arhitekture s maksimalnim radnim taktom od 5 GHz.  Tu je i integrirana AMD Radeon 860M grafička kartica koja neće omogućiti ugodno igranje novih igara, ali može poslužiti za casual odmak od radnih zadataka. HP OmniBook X Flip 14 dolazi s 32 GB radne memorije i SSD-om od 1 TB, a ova konfiguracija može se u nekim web trgovinama pronaći za 1175 eura.  

Od ostalog treba istaknuti stylus koji dolazi s laptopom i omogućuje kreativcima dodatno iskorištavanje touchscreena. Tipkovnica ima vrlo male razmake među tipkama i nema klasični chiclet stil. Ispod se nalazi vrlo prostrani touchpad. Laptop ima stereo zvučnike i vrlo dobru selekciju konektora koja uključuje HDMI 2.1, dva USB C i A te 3,5 mm audio konektor. S ovim laptopom možete očekivati oko 10 sati autonomije, što je dosta za cijeli radni dan, ali i nešto manje u odnosu na 14'' ultraprijenosnu konkurenciju.



