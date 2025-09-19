I Lenovo je s Legion 9 18IAX10 predstavio gaming laptop u velikom 18'' izdanju i to s RTX 5090

Novi veliki Legion 9 u gotovo svim segmetnima ima najjači dostupan hardver za prijenosna računala, a najvažnije komponente su Nvidia RTX 5090 grafička kartica i Intelov Core Ultra 9 275HX procesor. Uz izrazito visoku cijenu dobije se još i bogata opremljenost te ekran visoke rezolucije i 240 Hz

Bug.hr petak, 19. rujna 2025. u 06:23
SPECIFIKACIJE – Lenovo Legion 9 18IAX10
Ekran 18” / 3840 x 2400 / IPS / 240 Hz
Procesor Intel Core Ultra 9 275HX (8P,16E / 24T)
Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 5090
Memorija 64 GB LPDDR5 (2 x 16 GB, 6400 MHz)
Disk 4 TB NVMe PCIe
Mreža Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750x, 802.11be 2x2, Bluetooth 5.4
Konektori 1 × HDMI 2.1
3 x USB A
3 × USB C (2 x Thunderbolt 5, DisplayPort 2.1, 100 W power delivery)
3,5-mm audio
Čitač SD kartica
Ethernet
Masa 3,5  kg
Dimenzije 403 × 296,9 × 27,9 mm
Operacijski sustav Windows 11 Home
Jamstvo 2 godine
Cijena 6.754,74 eura

Legion je vrh ponude gaming laptopa iz Lenova, a ova dugovječna serija stiže sada i u velikom 18'' izdanju. Osim što je maksimalna veličina narasla i konkurira drugim brendovima, Lenovo se držao prokušane formule za Legion seriju koja uključuje kvalitetne materijale u izradi i apsolutni fokus na performanse. Budući da ovaj model dolazi s trenutačno najjačom grafičkom karticom u ponudi i cijena je očekivano prilično visoka. Na našem tržištu ovaj stoj ima cijenu od 6754 eura, što znači da je za one kojima cijene ne predstavljaju problem i isključivo ih zanima najjači laptop za igranje.

Legion 9 18IAx10 ima zanimljiv finiš na poklopcu ekrana, a dolazi s aluminijskim kućištem i ne pretjeranom debljinom za 18'' gaming laptop
Legion 9 18IAx10 ima zanimljiv finiš na poklopcu ekrana, a dolazi s aluminijskim kućištem i ne pretjeranom debljinom za 18'' gaming laptop

U odnosu na standardne, manje Legion laptope, Lenovo je na aluminijskom poklopcu ekrana ponudio nadogradnju u vidu Forge Carbon teksture, a osim zanimljivog pokrova tu je još Legion natips. Straga vrijedi još izdvojiti vrlo široke ventilacijske otvore, što ne iznenađuje s obzirom na snažne komponente. Uređaj je prilično velik zbog velike dijagonale ekrana i s masom od 3,5 kilograma nije osobito prenosiv. Dodatno je Lenovo postavio RGB LED traku s prednje strane laptopa.

Laptop koristi IPS panel rezolucije 3840 x 2400 piksela i 240 Hz koji ima visoku svjetlinu, glossy premaz i pokriva 100% DCI-P3 spektra
Laptop koristi IPS panel rezolucije 3840 x 2400 piksela i 240 Hz koji ima visoku svjetlinu, glossy premaz i pokriva 100% DCI-P3 spektra

Legion 9 18IAX10 dolazi s 18'' IPS panelom s glossy premazom koji ima visoku rezoluciju od 3840 x 2400 piksela, visokom svjetlinom od 500 cd/m2 i stopom osvježavanja ekrana od 240 Hz. Uz to, ovaj ekran ima usmjerenje 16:10 i pokriva 100% DCI-P3 spektra te dolazi s DisplayHDR 400 certifikatom i podrškom za Dolby Vision. Iznad ekrana smještena je 5 megapikselna kamera za video pozive s IR senzorom za lakši ulazak u sustav

Da bi na ekranu visoke rezolucije pokrenuli moderne igre, potrebna je prava zvijer od grafičke kartice. U tu bi kategoriju svakako svrstali trenutačno najjači model na tržištu, Nvidia GeForce RTX 5090 koja će omogućiti ugodno igranje svih naslova. Usko grlo sustava nije niti Intelov Core Ultra 9 275HX procesor koji ima 24 jezgre, od čega je 8 jačih performance. Moguće su brojne memorijske konfiguracije, a ovaj konkretan model dolazi sa 64 GB radne memorije i s čak 4 TB spremišnog prostora. Intelov procesor je jedini u ponudi, dok kod grafičkih kartica postoji varijanta s nešto slabijom RTX 5080.

Tipkovnica omogućuje podešavanje RGB osvjetljenja za svaku tipku pojedinčano
Tipkovnica omogućuje podešavanje RGB osvjetljenja za svaku tipku pojedinčano

Bogata opremljenost očituje se u najnovijim mrežnim standardima poput Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, ali i kroz konektore. Tako Legion 9 ima HDMI 2.1, dva Thunderbolta 5 i dodatni USB C, te tri USB A, 3,5 mm audio konektor, Ethernet i čitač SD kartica. Da bi se zaokružio gaming doživljaj, Lenovo je ponudio čak šest zvučnika. Membranska tipkovnica ima numerički dio, hod tipki od 1,6 mm i omogućuje podešavanje RGB osvjetljenja za svaku tipku pojedinačno. Ukupno se radi o vrlo snažnom laptopu koji će igračima s RTX 5090 omogućiti nesmetano igranje, a uz to ima bogatu opremljenost, kvalitetno kućište, a za ovaj iznos još bi mogli očekivati OLED panel.



