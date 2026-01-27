Kompaktni Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 pristupačnija je ulaznica u svijet poznatog poslovnog laptopa

Serija L među ThinkPad modelima označava jeftinije varijante koje zadržavaju dizajn, prepoznatljivu periferiju i još po koji detalj, no nude nešto slabije specifikacije i mogućnosti kako bi cijena ostala prihvatljivija

SPECIFIKACIJE – Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 Ekran 14'” / 1920 x 1200 / IPS/ 60 Hz Procesor Intel Ultra 5-225U (2 P, 8 E, 2 LP /14 Threads) Grafička kartica Intel Graphics Memorija 16 GB LPDDR5 Disk 512 GB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Konektori 1 × HDMI 2.1

2 x USB C (Thunderbolt 4, power delivery, DP 2.1)

3 × USB A

3,5-mm audio

Ethernet Masa 1,38 kg Dimenzije 313,7 x 226 x 21 mm Operacijski sustav Windows 11 Pro Jamstvo 3 godine Cijena 1.385,82 eura

Lenovo ThinkPad među svojim brojnim podserijama nudi i nekoliko onih usmjerenih na nižu cjenovnu kategoriju. I dalje to nisu jeftini uređaji, ali jesu pristupačniji nego neke opremljenije ThinkPad serije. Jedna od tih serija je L14 koja spaja koncept ThinkPad poslovnog laptopa s onim najvažnijim obilježjima poput prepoznatljivog dizajna, periferije i prenosivosti s nešto povoljnijom cijenom za koju su žrtvovani dijelovi opreme ili mogućnosti.

Tipičan ThinkPad dizajn s crnim kućištem koje je u ovom slučaju plastično s metalnim poklopcem ekrana

U šestoj generaciji Lenovo ThinkPad L14 donosi klasično crno kućište s aluminijskim poklopcem ekrana i plastičnim ostatkom kućišta. Debljina je nešto veća iza, no ukupno se radi o vrlo kompaktnom uređaju mase ispod 1,4 kilograma koji dolazi u prepoznatljivoj mat crnoj boji. Odmorište za dlanove ugošćuje poznatu tipkovnicu s TrackPointom i touchpad s tri fizičke tipke na vrhu, kako ne bi bilo zabune o pripadanju ThinkPad obitelji. Laptop stiže s klasičnom chiclet tipkovnicom s dvije razine pozadinskog osvjetljenja i hodom tipki od 1,5 mm te s izdvojenim tipkama za smjer. Sa strana ekrana nalaze se tanki rubovi, dok je dosta deblji onaj iznad koji u sebi skriva 5 megapiskelnu kameru s IR senzorom za Windows Hello logiranje. Iako većinom plastičan, ThinkPad L14 stiže s vojnim standardom otpornosti MIL-STD-810H.

Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 ima IPS panel od 14'' i rezolucije 1920 x 1200 točaka s visokom svjetlinom od 400 cd/m2

Lenovo ThinkPad L14 ima 14'' IPS panel rezolucije 1920 x 1200 piksela i 60 Hz. Postoje tri moguće izvedbe od kojih sve imaju visoku svjetlinu iznad 400 cd/m2, no samo ona najjača i solidniji prikaz boja te pokriva 100% sRGB spektra. Kod naše konfiguracije koja na domaćem tržištu ima cijenu od 1.385 eura te su vrijednosti nešto skromnije.

Unutar tradicionalnog ThinkPad kućišta nalaze se Intelovi Arrow Lake procesori. Ova konfiguracija stiže s Intel Core Ultra 5 225U koji ima 14 jezgri i integriranu Intel Graphics grafičku karticu, dok je nominalno najjači Core Ultra 7 255H s jačom Intel Arc 140T grafikom. Tu su još 16 GB radne memorije (moguće do 64 GB uz dva slota) te 512 GB SSD (moguće do 2 TB).

Ekran se može otvoriti za 180 stupnjeva, a laptop dolazi s klasičnom ThinkPad periferijom

Uređaj je opremljen s dva Thunderbolt 4 konektora, a uz njih ima još HDMI 2.1, tri USB A, Ethernet i 3,5 mm audio konektor. Naša konkretna konfiguracija stiže s inače opcionalnim čitačem pametnih kartica i nano SIM utorom. Od mrežnih mogućnosti ThinkPad L14 dolazi s Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3, dok je tu i veća baterija od 57 Wh koja će osigurati preko 15 sati na jednom punjenju.