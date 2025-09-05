Lenovo je i u svoju IdeaPad Slim 3 seriju ugradio Snapdragon procesor

Ideapad Slim 3 je s Qualcomm Snapdragon X procesorom dobio performanse podjednake x86 konkurenciji u istom rangu uz značajno bolju autonomiju

Bug.hr petak, 5. rujna 2025. u 06:20
SPECIFIKACIJE – Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10
Ekran 15,3'” / 2560 x 1600 / OLED / 60 Hz
Procesor Qualcomm Snapdragon X X1-26-100 (8 jezgri)
Grafička kartica Qualcomm Adreno
Memorija 24 GB LPDDR5
Disk 1 TB NVMe PCIe
Mreža Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Konektori 1 × HDMI 1.4
1 x USB Type C (power delivery, DP)
2 × USB A
3,5-mm audio
Čitač SD kartica
Masa 1,6 kg
Dimenzije 343,4 x 239,5 x 17,9 mm
Operacijski sustav Windows 11 Home
Jamstvo 2 godine
Cijena 815 eura

ARM procesori nakon što su preuzeli Apple prijenosnike prije nekoliko generacija, nastoje se probiti i u Windows dio spektra laptopa. Nakon nekih high-end modela, Lenovo je predstavio i IdeaPad Slim 3 u verziji sa Qualcomm Snapdragon X X1-26-100 procesorom, a uz to se radi o laptopu koji ima relativno novi 15,3'' format. Vjerojatno najveći benefit korištenja ARM arhitekture je dugo trajanje baterije, dok bi (sve manji) problemi s kompatibilnosti nekih aplikacija mogli biti smetnja. Ovo računalo još nije široko dostupno u domaćim trgovinama, ali ga je moguće naći za oko 815 eura.

Za taj iznos dobit ćete jednobojni laptop ili u Cosmic blue ili Luna grey izvedbi boja. Laptop ima aluminijski poklopac ekrana, dok je ostatak uređaja obučen u plastično kućište. Dizajn je generički i uklapa se u predodžbu Lenovo laptopa srednje kategorije. Novitet je uz procesor i nešto drugačija dijagonala ekrana koja je u ovom slučaju 15,3 inča i oko ekrana su sa strana tanki rubovi.

Uz Snapdragon procesor, OLED ekran je jedna od najjačih stavki u novom IdeaPad Slim 3 modelu
Sam panel dolazi u tri moguće izvedbe, pri čemu je najjači OLED koji se nalazi i u ovom kod nas dostupnom modlu s ogromnim kontrastom, savršenim prikazom crne. Ekran pokriva 100% DCI-P3 spektra i ima DisplayHDR TrueBlac 600 certifikat i standardnu svjetlinu od 300 cd/m2. IPS paneli imaju zamjetno slabije specifikacije, no i cijena je shodno tome niža.

Kao što smo već spomenuli, za performanse se brine Qualcomm Snapdragon X X126-100 procesor koji ima osam jezgri i ovaj čipset dolazi s Adreno grafičkom karticom. U ponudi su modeli laptopa s 24 GB i 16 GB radne memorije koja se ne može nadograđivati, dok postoji više opcija za veličine SSD-a, s tim da postoji dodatni SSD utor za maksimalno 2 TB. I dok Snapdragon X donosi pefromanse procesora koje su usporedive, ako ne i bolje od x86 konkurenata u ovom cjenovnom razredu, u području grafike ipak zaostaje, pa nove igre nećete moći igrati, ali ćete GTA V ili DOTA-u moći pokrenuti. Ipak, najveća prednost ove arhitekture je štedljivost procesora, pa s ovim laptopom možete očekivati više od 19 sati na jednom punjenju.

Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 ima tipkovnicu s numeričkim dijelom, hodom tipki od 1,3 mm i pozadinskim osvjetljenjem
Lenovo IdeaPad Slim 3 stiže s HDMI, USB C, dva USB A i 3,5 mm audio konektorom, a tu je i čitač SD kartica. Laptop je dobro opremljen i najnovijim mrežnim mogućnostima u vidu Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4. Pozadinski osvjetljena tipkovnica ima hod tipki od 1,3 mm i stiže s numeričkim dijelom, dok je touchpad prostran i ni po čemu se ne ističe. Iznad ekrana nalazi se kvalitetna 5 megapikslena web kamera s dvostrukim mikrofonima. Za zvuk se brinu stereo zvučnici snage po 2 W.



