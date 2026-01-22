Lenovo ThinkPad P16v i u trećoj generaciji nastoji biti pristupačnija punokrvna radna stanica

Među brojnim serijama ThinkPad brenda P16v nastoji se nametnuti kao prava radna stanica s nešto nižom cijenom, a oslanja se na profesionalne Nvidia Blackwell grafičke kartice i Intelove Core Ultra procesore Arrow Lake generacije

SPECIFIKACIJE – Lenovo ThinkPad P16v Gen 3 Ekran 16 ” / 1920 x 1200 / IPS / 60 Hz Procesor Intel Core Ultra 7 255H (6 P, 8 E, 2 LP /16 T) Grafička kartica Nvidia RTX Pro 1000 Memorija 32 GB LPDDR5 Disk 1 TB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Konektori 1 × HDMI 2.1

2 x USB C (2 x Thunderbolt 4)

2 × USB A

Ethernet

3,5-mm audio

Čitač SD kartica Masa 2,1 kg Dimenzije 361,44 × 248,66 × 19,55 mm Operacijski sustav Windows 11 Pro Cijena 2.925,00 eura

Kao i kod drugih proizvođača, kod odabira laptopa jako je važno čitati sva slova u imenu uređaja. Tako je Lenovo prije par godina proširio ThinkPad obitelj s novim radnim strojem i nazvao ga P16v, pri čemu postoje i P1 16 i P16s modeli. Ideja iza ovog uređaja koji je došao do treće generacije je ponuditi punokrvni radni stroj po nešto pristupačnijoj cijeni. Ovaj model s Intel Core Ultra 7 procesorom i RTX Pro 1000 na međunarodnim Lenovo stranicama kreće od 2300 dolara, dok se kod nas u određenim web trgovinama (ne još i rašireno po poznatijim IT dućanima) može pronaći za 2925 eura. Ukoliko vam ovo ne odgovara, njegov prethodnik sa mnogo jačim komponentama ( Core Ultra 9 i RTX 3000) dostupan je na domaćem tržištu za 4499 eura.

U novoj generaciji dizajn je ostao vjeran ThinkPadu, no laptop je uz i dalje plastično kućište dobio metalan poklopac ekrana, a promijenjena je i šarka koja drži ekran. Osim toga laptop vizualno i s prepoznatljivim elementima izgleda kao klasični ThinkPad. Crna mat boja i periferija koja s crvenim naglascima na specifičnom touchpadu s tri tipke na vrhu te TrackPointom odaje svoju tradiciju. Lenovo se nije osobito trudio smanjiti okvire oko ekrana, a iznad je u izbočenju smjestio web kameru s vrlo dobrim specifikacijama od 5 megapiskela i IR senzorom.

Lenovo ThinkPad P16v dolazi s IPS ekranom rezolucije 1920 x 1200 piksela, 60 Hz i svjetline od 400 cd/m2, a u ponudi, samo s višom cijenom, moguće je pronaći i OLED panel

Najjača opcija u ponudi ekrana je OLED zaslon visoke rezolucije 3840 x 2400 piskela, no modeli na našem tržištu dolaze sa slabijim IPS panelom rezolucije 1920 x 1200 piksela koji ima omjer stranica 16:10 i svjetlinu od 400 cd/m2 uz 60 Hz stopu osvježavanja.

Lenovo ThinkPad P16v prije svega nastoji biti radna stanica i prihvatljiva zamjena za desktop stroj. Za to se u ovom slučaju oslanja na Arrow Lake generaciju Intelovih procesora koji su na tržište stigli početkom 2025. godine. U ponudi su dva Ultra 7 i jedan Ultra 9 model, a naš konkretan uređaj stiže s Core Ultra 7 255H koji ima 16 procesorskih jezgri od čega ih je šest jačih performance. Konfiguracija dolazi sa srednje jakom grafičkom karticom Nvidia RTX Pro 1000. Dostupne su još RTX Pro 500 i 2000 za ovu seriju Lenovo laptopa. Sustav dolazi s 32 GB radne memorije i SSD od terabajta, što se može nadograditi do 96 GB odnosno 4 TB.

Uz nezaobilazni TrackPoint i klasičan ThinkPad touchpad, treba izdvojiti da pozadinski osvjetljena tipkovnica ima numerički dio i izdvojene tipke za smjer pune veličine

Laptop ima najmodernije mrežne mogućnosti u vidu Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4 podrške, a stiže i bogato opremljen konektorima. Pored HDMI 2.1, ima dva Thunderbolt 4, dva USB A, Ethernet i 3,5 mm audio konektor, a zgodan dodatak je čitač SD kartica. Ukupno se radi o vrlo zanimljivom radnom stroju koji će s kombinacijom Intel Core Ultra procesora i Blackwell grafičke kartice omogućiti rad u ozbiljnijim aplikacijama.