Lenovo Yoga Pro 9i Gen 10 Aura Edition spaja OLED ekran sa snažnim Intel CPU-om i Nvidia grafikom

Od svog začetka Yoga je zamišljena kao vizualno atraktivan uređaj i tu misiju Pro 9i G10 u potpunosti zadovoljava tankim metalnim kućištem, izborom boja i vau efektom OLED ekrana, a jednako su zanimljive i komponente unutar laptopa

Bug.hr četvrtak, 19. veljače 2026. u 09:21
SPECIFIKACIJE – Lenovo Yoga Pro 9i G10 Aura Edition
Ekran 16” / 3200 x 2000 / OLED/ 120 Hz
Procesor Intel Core Ultra 9 285H (6 P, 8 E, 2 LP/ 16 Threads)
Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 5060
Memorija 32 GB LPDDR5
Disk 1 TB NVMe PCIe
Mreža WiFi 7, Bluetooth 5.4
Konektori HDMI 2.1
2 x USB A
2 x USB Type C  (Thunderbolt 4, DisplayPort, napajanje)
3,5 mm
Čitač SD kartica
Masa 1,93 kg
Dimenzije 362,72 × 253,69 × 17,9 mm
Operacijski sustav Windows 11 Home
Jamstvo 2 godine
Cijena 2.699,00 eura

Kao i brojne druge poznate serije, Lenovo je i kod Yoga brenda ponudio velik broj različitih serija. Od svog začetka Yoga je slovila kao kvalitetan i ljepuškast laptop i tu je misiju održao i ovaj veliki 16'' model koji spaja taj koncept tankog metalnog uređaja i performansi koje su u viziji Lenova namijenjene kreatorima sadržaja i ostalima koji trebaju dovoljno snage u pokretu i uz to atraktivan vizualni identitet. U slučaju Lenovo Yoga Pro 9i Gen 10 Aura Edition, laptop još donosi OLED ekran visoke rezolucije, snažne Intelove procesore Arrow Lake serije te dedicirane Nvidia grafičke kartice.

Laptop krasi elegantno kvalitetno metalno kućište i minimalistički dizajn
Laptop krasi elegantno kvalitetno metalno kućište i minimalistički dizajn

Lenovo ovaj laptop donosi u dvije verzije boje koje imaju neobična marketinška imena, što je već uvriježena politika svih proizvođača. Yoga Pro 9i dostupna je u Luna Grey i Tidal Teal izvedbama, a u oba slučaja radi se o kvalitetnom aluminijskom kućištu koje za 16'' dijagonalu ekrana ima impresivnu debljinu od malo ispod 18 mm. Dizajn je minimalistički, rubovi kućišta su zaobljeni i nema previše dodatnih detalja. Ističe se Lenovo logo na poklopcu ekrana i dodatak za web kameru na vrhu gdje je smještena sposobna 5 megapikselna kamera s IR senzorom.

Jedna od najvećih prednosti uređaja je Tandem OLED panel s naprednim mogućnostima prikaza, 120 Hz i visokom rezolucijom i svjetlinom
Jedna od najvećih prednosti uređaja je Tandem OLED panel s naprednim mogućnostima prikaza, 120 Hz i visokom rezolucijom i svjetlinom

Dvije su izvedbe ekrana moguće, a naš model koji ima cijenu od 2699 eura na domaćem tržištu stiže s jačim Tandem OLED panelom i višom 3200 x 2000 piksela rezolucijom. Nominalno slabiji ekran ima klasični OLED panel i nižu rezoluciju od 2880 x 1800 piksela. Uz visoki kontrast i savršen prikaz crne te 120 Hz stopu osvježavanja panela, ekran nudi i vrlo visoku vršnu svjetlinu od 1600 cd/m2 te stiže s DisplayHDR True Black 1000 certifikatom. Osim toga pokriva 100% sRGB, Adobe RGB i DCI-P3 spektra čime doista može ponuditi ciljanoj kreatorskoj publici ono najbitnije u vidu kvalitetnog prikaza.

Lenovo je uz izgled i ekran ponudio dosta i unutar kućišta, pa je za performanse zadužen Intel Core Ultra 9 285H procesor koji ima 16 jezgri i dovoljno snage za ozbiljne radne zadatke. Serija stiže i s novim Nvidia grafičkim karticama, pri čemu naš model ima RTX 5060, a moguće je nabaviti uređaj s 5070. Ova konfiguracija stiže s 32 GB radne memorije (moguće do 64) te SSD-om od terabajta.

Pozadinski osvjetljena tipkovnica otporna je na masti i vodu, ima numerički dio, hod tipki od 1,5 mm, dok je ispod vrlo prostran touchpad
Pozadinski osvjetljena tipkovnica otporna je na masti i vodu, ima numerički dio, hod tipki od 1,5 mm, dok je ispod vrlo prostran touchpad

Uređaj se ističe sustavom od čak šest zvučnika, pa tako ima četiri niskotonca i  dva visokotonca ukupne snage 12 W. Podržane su i nove mrežne tehnologije u vidu Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, a Yoga nije razočarala niti u opremljenosti konektorima. Laptop stiže s HDMI 2.1, dva Thunderbolt 4 i USB A konektora te 3,5 mm audio priključkom, a za ciljanu skupinu korisnika dobro će poslužiti i čitač SD kartica.

