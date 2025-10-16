Microsoft planira premjestiti proizvodnju Surfacea iz Kine

Izvori navode da je dio proizvodnje već prebačen izvan Kine, dok se paralelno radi i na povećanju proizvodnje Xboxa u drugim zemljama

Microsoft se priprema premjestiti proizvodnju svojih laptopa i tableta iz linije Surface zbog trgovinskih napetosti između SAD-a i Kine. Kako doznaje Nikkei, premještanje bi moglo započeti najranije 2026. godine, a obuhvatit će komponente, dijelove te montažu uređaja i servera za podatkovne centre.

Ova odluka dolazi samo nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio dodatnim carinama od 100 posto i novim izvoznim ograničenjima na softver. U isto to vrijeme, SAD i Kina uvele su nove lučke pristojbe na međusobni pomorski promet, dok je Peking dodatno pooštrio izvozne propise za rijetke metale.

Microsoft tako slijedi trend Applea koji planira proizvodnju novih uređaja za pametni dom premjestiti u Vijetnam kako bi se dodatno smanjila ovisnost o Kini.