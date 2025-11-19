MSI Crosshair 16 HX AI za 2500 eura spaja snažni Intel Core Ultra 9 procesor i Nvidia RTX 5070 GPU

Crosshair 16 HX AI smjestio se u višu srednju klasu gaming modela gdje nema sve najbolje komponente i opcije, ali stiže s vrlo dobrim ekranom s 240 Hz, Ultra 9 275HX procesorom i novom snažnom grafikom iz Nvidie

Bug.hr srijeda, 19. studenog 2025. u 09:15
SPECIFIKACIJE – MSI Crosshair 16 HX AI
Ekran 16” / 2560 x 1600 / IPS/ 240 Hz
Procesor Intel Core Ultra 9 275HX (8 P, 16 E/ 24 Threads)
Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 5070
Memorija 32 GB LPDDR5
Disk 1 TB NVMe PCIe
Mreža Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
Konektori 1 × HDMI 2.1
Thunderbolt 4 (DisplayPort, Power Delivery)
3 × USB A
3,5 mm audio
Masa 2,5 kg
Dimenzije 359 × 266,4 × 27,9 mm
Operacijski sustav Windows 11 Home
Cijena 2.519,99 eura

MSI ima nekoliko gaming serija na tržištu, a Crosshair 16HX AI predstavlja višu srednju klasu kako po kvaliteti izrade i funkcionalnostima, tako i po ponudi komponenti i performansama. Ovaj prijenosnik koji na našem tržištu ima cijenu od 2.519 eura spaja snažni Intel Core Ultra 9 procesor Arrow Lake serije i dolazi s najviše Nvidia RTX 5070 grafičkom karticom. MSI kao jeftiniju varijantu nudi MSI Katana modele, a skuplji i opremljeniji su MSI Vector 16 HX AI te veći Titan i Stealth laptopi s 18'' ekranom.

MSI Crosshair 16 HX AI stiže u Cosmos Gray boji s metalnim poklopcem ekrana i plastičnim kućištem

MSI Crosshair 16 HX AI dolazi u klasičnom gaming stilu koji donosi prostrane ventilacijske otvore straga i sa strana, metalni poklopac ekrana s iscrtanim dijelovima na rubu te RGB tipkovnicu koja zaokružuje te vizualno napadnije elemente. Laptop nije osobito tanak, što je razumljivo zbog sustava hlađenja snažnih komponenti, ali i nije pretjerano težak uz masu od 2,5 kilograma. Ekran sa strana ima tanke rubove, dok se iznad nalazi skromna 720p web kamera, a ispod MSI logo.

IPS ekran rezolucije 2560 x 1440 točaka ima stopu osvježavanja od 240 Hz

Laptop stiže sa 16'' IPS ekranom rezolucije 2560 x 1600 piksela i visokom stopom osvježavanja od 240 Hz. Uz to, ekran pokriva 100% sRGB spektra, pa iako nije mini LED ili OLED i dalje pruža vrlo dobre mogućnosti. Za performanse se u ovom modelu brinu spomenuti Intel Core Ultra 9 275HX procesor koji stiže s 24 jezgre, od čega ih je 8 jačih tzv. performance. Intelov Arrow Lake model predstavljen početkom 2025. godine ima maksimalni radni takt od 5,4 GHz. U igrama i svakodnevnom radu, procesor neće biti usko grlo za vrlo sposobnu Nvidia RTX 5070 grafičku karticu koja stiže s 8 GB memorije i omogućenih 115 W. Za rezoluciju laptopa, ovaj bi dvojac trebao omogućiti vrlo dobre performanse. Tu su još 32 GB radne memorije i SSD od terabajta.

Tipkovnica ima pozadinsko RGB osvjetljenje u 24 zone i posebno su izdvojene WASD tipke
Tipkovnica ima pozadinsko RGB osvjetljenje u 24 zone i posebno su izdvojene WASD tipke

MSI Crosshair 16 HX AI ima za nijansu starije mrežne standarde u odnosu na jače MSI serije, pa su tu Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3. Od konektora su tu HDMI 2.1, Thunderbolt 4 i tri USB A. Tipkovnica dolazi s numeričkim dijelom, ima RGB pozadinsko osvjetljenje u 24 zone i hodom tipki od 1,7 mm. Ukupno se radi o igračem laptopu s kvalitetnim ekranom od 240 Hz i snažne dvije ključne komponente u vidu procesora i grafičke, a dodatno bi se kupcima mogla svidjeti cijena.

 



