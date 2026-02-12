OLED ekran sa 165 Hz i Intel Nvidia kombinacija pogone desetu generaciju Lenovo Legion 5i laptopa

Legion 5i Gen 10 nudi širok izbor novih Intelovih procesora, ali i ovaj stariji no i dalje moćni primjerak 13. generacije. Uz to laptop nudi OLED ekran naprednih mogućnosti i Nvidia RTX 5070 grafičku karticu za ispod 2000 eura

SPECIFIKACIJE – Lenovo Legion 5i Gen 10 Ekran 15” / 2560 x 1600 / OLED / 165 Hz Procesor Intel Core i7 13650HX (6 P, 8 E/ 20 T) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 5070 Memorija 32 GB LPDDR5 Disk 1TB SSD Mreža Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Konektori 1 × HDMI 2.1

3 x USB A

2 × USB C ( 1x Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1, 100 W power delivery)

3,5-mm audio

Ethernet Masa 1,9 kg Dimenzije 344,9 × 255,35 × 21,54 mm Operacijski sustav Windows 11 Home Jamstvo 2 godine Cijena 1.966,14 eura

Lenovo Legion 5i i bez dodatka Pro nudi vrlo zanimljive specifikacije u Intelovoj inačici. Laptop ima prepoznatljiv dizajn Legion serije i klasični gaming dodatak kao RGB pozadinski osvjetljenu tipkovnicu, a uz to nudi vrlo dobre komponente namijenjene samom gamingu. Za performanse u igrama poslužit će nova generacija Nvidia RTX grafičkih kartica u kojoj je najjača u ponudi upravo ova koju ima naš model, RTX 5070. Druga velika prednost ovog modela je napredan OLED panel koji će uz brz odziv i napredne mogućnosti reprodukcije ponuditi i relativno visoku stopu osvježavanja.

Ova serija s OLED ekranom (ima i IPS verzija) donosi metalni poklopac ekrana i nešto manje dimenzije

Legion 5i Gen 10 dolazi s crnim prepoznatljivim kućištem koje ima relativno male dimenzije i masu ispod 2 kilograma, ali i pomalo neoubičajenu dijagonalu ekrana od 15 inča (ne 15,6''). Produljeni stražnji kraj ima nešto šire ventilacijske otvore, ali cjelokupna debljina uređaja je ispod 22 mm. Laptop u ovoj (OLED) izvedbi ima aluminijski poklopac ekrana, dok je ostatak kućišta plastičan.

OLED donosi ogroman kontrast, savršen prikaz crne, visoku svjetlinu i HDR mogućnosti, a i za igrače važan brz odziv te 165 Hz refresh rate

Spomenuti OLED ekran ima rezoluciju od 2560 x 1600 piksela i usmjerenje od 16:10, klasični OLED odziv od ispod milisekunde i stopu osvježavanja od 165 Hz. Osim toga se ističe visokom svjetlinom od 500 cd/m2 koja ide i više u HDR načinu, pa stiže i s VESA True Black 600 certifikatom. Ekran inače pokriva 100% sRGB spektra te dolazi s podrškom za Dolby Vision.

Iako su to vrlo zanimljive mogućnosti, treba istaknuti i za performanse najvaćnije komponente. Tako laptop koji na našem tržištu košta 1966 eura dolazi s Intel Core i7 13650HX procesorom 13. generacije koji sad ulazi u svoju treću godinu, ali i dalje nudi vrlo dobre performanse sa svojih 14 jezgri. U ponudi su i tri procesora 14. generacije te dva novija Arrow Lake modela, pri čemu je najjači dostupan procesor Intel Core Ultra 9 275HX. Za gaming će i Core i7 13650HX biti jako dobar, a želite li koristiti Legion 5i kao radni stroj, možda je bolji odabir Core Ultra 9 275HX. U paru s procesorom, Lenovo je ponudio Nvidia RTX 5070 kao najjaču dostupnu grafičku karticu (moguće je naći uređaje s RTX 5060 i 5050). Kartica imadostupno 115 W i moći ćete na ovoj rezoluciji ugodno igrati. Tu su još 32 GB rande memorije (što je i dostupni maksimum) te SSD od terabajta.

Tipkovnica ima pozadinsko RGB osvjetljenje u 24 zone, hod tipki od 1,6 mm te izdvojene tipke za smjer te dodatak numeričkih tipki

Laptop je prilično dobro opremljen, pa uz moderne mrežne standarde u vidu Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, nudi širok izbor konektora. Korisnicima nudi HDMI 2.1, dva USB C (jedan Thunderbolt 4), tri USB A, 3,5 mm audio konektor te Ethernet. Audio sustav ima klasični laptop setup od 2 x 2 W, a baterija ima 80 Wh, no s ovim gaming laptopom možete očekivati maksimalno oko 3,5 sata bez utičnice.