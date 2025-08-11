Veliki Lenovo IdeaPad 5 2-u-1 laptop stiže s Intel Arrow Lake procesorom i povoljnom cijenom

IdeaPad 5 2-u-1 ima 16'' ekran, djelomično metalno kućište i najnoviju seriju Intelovih Core Ultra procesora, uz laptop stiže i stylus

Bug.hr ponedjeljak, 11. kolovoza 2025. u 06:30
SPECIFIKACIJE – Lenovo IdeaPad 5 2-u-1 16IAL10
Ekran 16” / 1920x1200 / IPS/ 60 Hz
Procesor Intel Core Ultra 5 225U  (2 P, 8 E, 2 LP / 14 T)
Grafička kartica Intel Graphics
Memorija 16 GB  DDR4
Disk 512 GB NVMe PCIe
Mreža Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4
Konektori 1 × HDMI
2 x USB C (DP, Power Delivery)
2 × USB A
3,5-mm audio
Čitač microSD kartice
Masa 2 kg
Dimenzije 356 x 255 x 18,4 mm
Operacijski sustav Windows 11 Home
Jamstvo 2 godine
Cijena 1.042,00 eura

IdeaPad je dugovječna serija Lenovo laptopa koja se cjenovno smješta u početni i srednji razred, pa ovaj 2-u-1 izdanak pomalo odskače, no za tu razliku u cijeni donosi mogućnost korištenja u više načina rada, korištenje aluminija u izradi kućišta i prilično kvalitetan procesor iz Arrow Lake serije. Istovremeno se za specifikacije i konvertibilnu mogućnost zapravo i dalje relativno pristupačan uređaj. Još jedna od prednosti ove Lenovo IdeaPad 5 2-u-1 16 serije je duga autonomija.

Lenovo IdeaPad 5 2-u-1 16IAL10 izgleda kao normalan laptop iz IdeaPad serije uz poboljšano aluminijsko kućište
Lenovo IdeaPad 5 2-u-1 16IAL10 izgleda kao normalan laptop iz IdeaPad serije uz poboljšano aluminijsko kućište

Laptop dolazi u dvije moguće boje koje su markentigaši nazvali Cosmic blue i Luna grey. Kućište i odmorište za dlanove načinjeno je od aluminija, dok je donja strana uređaja plastična. Dizajn je čist, minimalistički i gotovo poslovan sa samo Lenovo logom na poklopcu ekrana i vrlo urednim odmorištem za dlanove. Glavna odlika dizajna je mogućnost okretanja ekrana za 360 stupnjeva i korištenja kao običnog laptopa, tableta, u prezentacijskom i šator načinu. Iako je malo neobično imati tablet od 2 kilograma, kako dodirni ekran omogućuje korištenje Lenovo Digital Pen 2 olovke, kreativci će moći iskoristiti veliki ekran za svoje skice ili označavanje dokumenata.

Laptop ima IPS dodirni ekran i Digital Pen 2 olovku
Laptop ima IPS dodirni ekran i Digital Pen 2 olovku

Lenovo je ugradio IPS ekran koji ima rezoluciju od 1920 x 1200 piksela i svjetlinu od 300 cd/m2, pa iako se radi o touchscrenu, ekran nema neke osobito napredne mogućnosti prikaza boja, niti se osobito ističe kvalitetom. Zato će dovoljno snage za svakodnevni rad u uredskim aplikacijama, gledanju multimedijskih sadržaja i korištenju web preglednika omogućiti procesori iz Intel Arrow Lake serije. Ukupno su četiri dostupna procesora za ovu seriju laptopa, pri čemu je Core Ultra 7 255H najjači, a ovaj konkretan model stiže s nominalno najslabijim Intel Core Ultra 5 255U koji ujedno omogućuje najjeftiniju konfiguraciju. Radi se o procesoru koji ima 12 jezgri, od čega su dvije jače performance, ima 8 efficient i dvije low power jezgre.

S ovim procesorom stiže Intel Graphics integrirana grafička kartica. Ako pronađete IdeaPad 5 2-u-1 16 s ostalim dostupnim procesorima, upravo će zamjetno bolje Intel Arc 130T ili 140T biti vrlo primjetni korak naprijed u grafičkim performansama sustava. Ova konfiguracija koja na našem tržištu ima cijenu od 1042 eura stiže još sa 16 B radne memorije i SSD-om od 512 GB.

Može se koristiti kao tablet, što je možda zbog mase pomalo nepraktično
Može se koristiti kao tablet, što je možda zbog mase pomalo nepraktično

Lenovo IdeaPad 5 2-u-1 16IAL10 solidno je opremljen konektorima, iako se i u tom segmentu uštedjelo na način da nema Thunderbolt 4 podrške. Laptop ima HDMI, dva USB A i C, 3,5 mm audio konektor i čitač microSD kartica. Za mrežne mogućnosti tu su Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.4, a IdeaPad 5 2-u-1 16 dolazi s dva stereo zvučnika izlazne snage po 2 W.

 

 

 

 

 



