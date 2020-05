Tehnologija iza inteligentnih bolnica: kako dijagnostiku ubrzati 6 puta i pronaći lijek uz AI

Sasvim je izvjesno da se naša budućnost već uvelike izmijenila – ona je, zahvaljujući tehnologiji, povezanija, dostupnija, kvalitetnija i pristupačnija. Povijest je k tome više puta pokazala da čovječanstvo iz svake krize izađe pametnije, a aktualna globalna zdravstvena kriza naučila nas je da većina usluga treba biti dostupna online, a poslovni modeli temeljeni na digitalnim rješenjima još su se jednom pokazali otpornijima i uspješnijima od tradicionalnih. Upravo onako kako, u svojem širokom spektru proizvoda i usluga napredne tehnologije osigurava Huawei.

Takav pristup sve se više usvaja i u javnom sektoru. Tako je Huawei razvio niz rješenja s kojima je moguće pravodobno, zapravo brže no ikad, odgovoriti i na najveće izazove zdravstvenog sustava. Brojne zemlje diljem svijeta već su integrirale Huaweijeva rješenja u dijagnostici i liječenju, a globalna zdravstvena kriza pokazala je koliko su ta rješenja potrebna u očuvanju javnog zdravlja i sprečavanju te kontroliranju pandemija.

Zahvaljujući Huawei Cloudu, koji sadrži najnovije informacije o bolestima, lijekovima i istraživanjima u svijetu, liječnici danas svakodnevno komentiraju i puno brže donose odluke. Revolucionarna je pri tom promjena koju je umjetna inteligencija (AI) izazvala u medicini, posebice području brzog dijagnosticiranja. Obrada pacijenata i izrada nalaza odvija se i do šest puta brže u odnosu na vrijeme konvencionalnih metoda analize pacijentova stanja i liječenja. Liječnicima je uz AI potrebno svega nekoliko minuta za potvrdu dijagnoze, a za izradu nalaza tek nekoliko desetaka sekundi.

Među najboljim primjerima izdvaja se analiza CT snimki prsnog koša, odnosno mogućnost automatske segmentacije i mjerenja plućnih lezija, što se osobito korisnim pokazalo u aktualnoj zdravstvenoj krizi uzrokovanoj virusom Covid-19. Integrirana na HUAWEI CLOUD EIHealth medicinsku platformu, analizirajući nalaze stotine zaraženih i nezaraznih pacijenata, ova Huaweijeva usluga dijagnostike koristi koeficijent sličnosti "kockica" (DICE) i apsolutnu razliku volumena (AVD), pri čemu DICE preklapa predviđene lezije i stvarne lezije, a AVD gotovo u sekundi prepoznaje razlike u volumenu između njih.

Uz ovu naprednu mogućnost, preciznije se može i razlikovati rani, napredni i teški stadij Covida-19. S točnošću od 98% i jednostavan za provedbu, ne samo da smanjuje rizik od krivo dijagnosticiranih slučajeva, a samim time i broj potencijalnih komplikacija sa smrtnim ishodom, već uvelike skraćuje i sam proces dobivanja rezultata što podrazumijeva i bržu reakciju. Analiza CT snimki pogonjena umjetnom inteligencijom prikladno je rješenje i za one sustave koji se bore s nedostatkom medicinskog osoblja, u ovom slučaju radiologa, kao i s nedostatnom opremljenošću bolnica.

AI je svoju prednost nad ostalim metodama nedvojbeno pokazala i u procesu traženja novih lijekova. Korištenjem Huawei Clouda, uz više od 10 milijuna simulacija, tisuća lijekova i više stotina milijuna molekularnih spojeva, postalo je moguće iznimno brzo pronaći odgovarajući lijek za određenu bolest. U drugim okolnostima, liječnicima bi za takav istraživački rad bile potrebne godine. Ta se mogućnost pokazala posebno korisnom usred aktualne pandemije, kada je u kratkom vremenu umjetna inteligencija uspjela detektirati pet potencijalnih lijekova u koje su se onda usmjerili napori znanstvenika. Osim toga, uz Huaweijevu tehnologiju danas je moguće otkrivanje virusnog genoma, kao i analiza njegovih mutacija te evolucije, dok podacima mogu pristupiti istraživači iz bilo kojeg dijela svijeta.

Tehnologija rješava i još jedan značajan izazov za zdravstvene sustave diljem svijeta. Zbog kontinuiranog rasta obujma posla, kao i sve većeg broja podataka o korisnicima, bolnice diljem svijeta suočavaju se s nedostatkom prostora za pohranu, kao i međusobnom nepovezanošću različitih bolničkih sustava. Huaweijevo rješenje, informacijski sustav OceanStor Dorado, sustav inteligentne pohrane kompatibilan je s više od 300 uređaja za pohranu i 98 posto IT infrastructure, a bolnicama koje ga implementiraju osigurava da na zahtjeve odgovore u roku od 3 sekunde, čak i u periodima najvećeg pritiska, osiguravajući pri tome stabilan rad svih najvažnijih usluga. Tehnologija inline redukcije podataka, odnosno inline deduplikacije i kompresije opseg podataka može smanjiti i do tri puta, a samim time sustavima koji ga koriste i smanjenje operativnih troškova i do 75%. Zahvaljujući ovom rješenju koje osigurava pohranu i do 100 milijardi stavki bez da utjecaja na performance, prijava pacijenta u sustav skraćena je na nekoliko sekundi, a migracija podataka odvija se bez poteškoća.

Među Huaweijevim naprednim sustavima je i Regionalna zdravstvena informacijska mreža (RHIN), odnosno elektronička razmjene informacija između dionika. Riječ je o učinkovitom načinu za kontrolu troškova zdravstvene zaštite, smanjenje pogrešaka i poboljšanje opće kvalitete usluga. Huaweijev integrirani RHIN sustav koristi pohranu u oblaku čim se osigurava niz dodatnih prednosti. Modularna instalacija i implementacija aplikacijskog softvera omogućuje korisnicima da instaliraju softver jednim klikom miša, dok dinamičko upravljanje skalabilnošću i multipleksiranje resursa među aplikacijama poboljšava upravljanje resursima.

Uloga IKT u razvoju

Digitalna transformacija odavno već nije "buzzword", već svakodnevica, premda ne i u svim dijelovima svijeta i još uvijek ne u jednakom omjeru. No više se ne radi o tome da se transformacijski projekti mogu najavljivati kao nešto u budućnosti, već bismo se trebali zapitati koliko zapravo kasnimo. Informacijsko – komunikacijske tehnologije pomažu zemljama da postanu konkurentnije, medicinske usluge čine dostupnijima te povećavaju kvalitetu života. Tehnologija, pokazuju to već i brojna istraživanja, direktno utječe na rast BDP-a, ali i napredak zemalja prema 17 UN-ovih Ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals - SDG) na kojima su se zemlje svijeta obvezale zajednički raditi kako bi osigurale okvir za bolju budućnost. Posljednjih nekoliko godina, GCI indeksom, koji pokazuje razinu ulaganja u informacijsko komunikacijsku infrastrukturu, mjeri se potencijal ostvaren u digitalnoj ekonomiji. Pritom pomak za jednu točku odgovara povećanju ekonomske produktivnosti od 2,3%, povećanju konkurentnosti za 2,1% i inovaciji za 2,2%. Kvalitetnija dijagnostika, ranije otkrivanje zdravstvenih poteškoća, još bolja medicinska skrb, kvalitetnija komunikacija s liječnicima čine kvalitetniji zdravstveni sustav koji pak znači i zadovoljnije medicinsko osoblje, a samim time i zadovoljnije pacijente.

Huawei telemedicina Huawei je, s dva desetljeća iskustva i posvećenosti razvoju najsuvremenije telemedicine, stvorio cjelovito end-to-End (E2E) telemedicinsko rješenje Multi-Channel HD Telemedicine, integrirajući gotovo bezbrojne mogućnosti - od videokonferencija, preko specijaliziranih medicinskih uređaja, pa sve do softvera i medicinsko - uslužnih platformi. Prednosti takva sustava su sveobuhvatne. Online treninzi, predavanja i seminari znatno ubrzavaju pripremu i obuku liječnika i medicinskih sestara na nove situacije. U samo nekoliko sekundi neka nova spoznaja ili postignuće s jednog kraja svijeta mogu postati dostupni na drugom kraju uz Huaweijevu tehnologiju prijenosa znanja. Ona se upravo pokazala ujedno i ključnom u sprječavanju, ali i saniranju posljedica u globalnim zdravstvenim krizama. Posebno korisnim taj se pristup pokazuje u napučenim regijama gdje se preporučuje izbjegavanje nepotrebnog fizičkog kontakta, no velike mogućnosti ima i u ruralnim sredinama koji i u normalnim okolnostima imaju poteškoća s dostupnošću pravovremene, pa čak i najjednostavnije medicinske skrbi. Razvoj nosive tehnologije olakšava prikupljanje zdravstvenih podataka koji, zahvaljujući cloudu, se lakše mogu pohranjivati. Nema više prenošenja medicinskih kartona, grešaka u smislu da neki podatak nije prepisan – liječnik može pristupiti najsvježijim podacima o stanju pacijentovog organizma. Zahvaljujući povezanoj tehnologiji, na kraju dana ne mora se baviti prevelikom papirologijom i unošenje beskonačnih podataka. Izbjegavanjem takvih repetitivnih i zamornih svakodnevnih aktivnosti više vremena ostaje za pacijente. Zapravo, cijeli se proces može digitalizirati: uz video konzultacije s liječnikom, tu su i elektronički recept, mogućnost plaćanje mobilnim telefonom i isporuka lijekova na kućna vrata. S pacijentima se može razgovarati i na daljinu, a ta značajka se ne odnosi samo na praktičnost u odnosu pacijenta i liječnika opće prakse, već je moguće i naručiti se na savjetovanje kod specijaliste. Stručnjaci se na isti način mogu udružiti s kolegama iz cijelog svijeta i razmijeniti iskustva iz prakse, što olakšava pronalazak najboljeg rješenja. Huawei svojim online learning platformama i softverima upravo omogućava globalnu razmjenu resursa i informacija te poboljšava mogućnosti znanstvenog istraživanja.

