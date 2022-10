Aplikacija otkriva Parkinsonovu bolest i teški kovid iz snimke glasa

Milijuni ljudi diljem svijeta imaju Parkinsonovu bolest. Riječ je o degenerativnom stanju mozga koje može biti teško dijagnosticirati jer se simptomi razlikuju među ljudima; oni uobičajeni uključuju usporeno kretanje, tremor, ukočenost i neravnotežu.

Deset sekundi

Trenutno se Parkinsonova bolest dijagnosticira procjenom neurologa koja može trajati do 90 minuta. No, zahvaljujući umjetnoj inteligenciji, nova aplikacija za pametni telefon snima glas osobe i treba joj samo 10 sekundi da otkrije ima li možda Parkinsonovu bolest i treba li je uputiti neurologu.

Nova tehnologija brža je i bolja od bilo kojeg sličnog pristupa temeljenog na umjetnoj inteligenciji, tvrde istraživači

Istraživači sveučilišta RMIT razvili su sličan test i za oboljele od Covida-19 koji otkriva treba li im klinička pomoć. Rezultati njihovih istraživanja objavljeni su u časopisima Journal of Translational Engineering in Health and Medicine, IEEE Xplore i Computers in Biology and Medicine i trebali bi omogućiti beskontaktan, jeftin i za rukovanje jednostavan test koji se može rutinski izvoditi bilo gdje u svijetu, kažu istraživači.

Princip rada

Glas osoba s Parkinsonovom bolešću mijenja se zbog kombinacije tri simptoma: ukočenosti, tremora i usporenosti. Stručni kliničari mogu prepoznati ove simptome, ali ova procjena može biti izazovna zbog velikih prirodnih razlika u glasovima ljudi. To je i glavni razlog zbog čega su prethodni pokušaji da se razvije računalna procjena glasa za otkrivanje Parkinsonove bolesti bili neuspješni.

Blok dijagram identifikacije Parkinsonove bolesti i teškog Covida-19 pomoću trajnih fonema

"Kao dio našeg istraživanja koristili smo glasovne snimke ljudi s Parkinsonovom bolešću i kontroliranu skupinu takozvanih zdravih ljudi koji su izgovarali tri glasa - A, O i M - što je slično hinduističkom meditacijskom pjevanju", objašnjavaju istraživači. "Ovi zvukovi rezultiraju preciznijim otkrivanjem bolesti."

Razlike u glasovima

Kod pacijenata sa simptomima plućne bolesti uzrokovane Covidom-19 glas se mijenja i zbog infekcije pluća, no i tu je bolest teško prepoznati zbog velikih razlika u glasovima ljudi. No, istraživači su i ovaj problem zaobišli izborom ista tri zvuka i novorazvijenom metodom analize pomoću umjetne inteligencije.

Istraživači melbournskog sveučilišta s novom aplikacijom

Prije upotrebe, sustav se osposobljava za prepoznavanje bolesti. Nakon što se uvježba, trenutno analizira glas, a softver potom rezultate uspoređuje s postojećim uzorcima glasova ljudi s Parkinsonovom bolešću i onih koji je nemaju.

Sljedeći koraci

Nova tehnologija brža je i bolja od bilo kojeg sličnog pristupa temeljenog na umjetnoj inteligenciji, tvrde istraživači. Njihova aplikacija s velikom preciznošću mjeri koliko se glas nekoga s Parkinsonovom bolešću ili osobe s visokim rizikom od hospitalizacije zbog Covida-19 razlikuje od zdravih ljudi.

Beskontaktan, jeftin i za rukovanje jednostavan test može se rutinski izvoditi bilo gdje u svijetu

Učinkovitost ove tehnologije istraživači sad namjeravaju testirati i kod drugih bolesti, kao što su druga neurološka stanja i poremećaji spavanja.