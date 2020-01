App Annie: Od TOP 5 najinstaliranijih mobilnih aplikacija u 2019., četiri su Facebookove

App Annie objavio je godišnji izvještaj (Sate of Mobile) vezano uz mobilne aplikacije u kojem se navodi popularnost aplikacija, prosječnom vremenu korištenja pametnih telefona, ukupne potrošnje u App Store i Play Store trgovinama i drugo.

Zanimljivo iako je Facebook često u problemima vezanim uz curenje podataka istovremeno su njegove aplikacije i najpopularnije među korisnicima pametnih telefona. Naime, na popisu deset najpopularnijih aplikacija u 2019. godini, čak četiri su Facebookove.

Najveću popularnost je prošle godine imao Facebook Massenger što mu je osiguralo prvo mjesto na ljestvici. Drugi je Facebook, treći WhatsApp (vlasnik mu je Facebook), a peti Instagram, kojeg je također kupio Facebook. Jedini uljez među prvih pet je TikTok koji se smjestio na četvrto mjesto ljestvice.

Ostalih pet aplikacija koje su zaslužile ulazak među TOP 10 su SHAREit (6.), Likee (7.), Snapchat (8.), Netflix (9.) i Spotify (10.). Zanimljivo ove godine među TOP 10 aplikacija nema ni Googlea ni Twittera.

Kad su u pitanju igre, vlasnici mobilnih uređaja u 2019. su najviše puta preuzeli igru Free Fire (1.), a zatim i PUBG Mobile (2.). Najmanje su puta preuzeli, ali opet dovoljan broj da se nađe na popisu TOP 10 igara u 2019., igru Stack Ball. Svi navedeni podatci odnose se na ukupan broj preuzimanja u App Store i Play Store trgovinama.

Tokom 2019. korisnici su najviše vremena provodili koristeći WhatsApp (1.), zatim Facebook (2.), Facebook Messenger (3.), WeChat (4.) i Instagram (5.). ostalih pet mjesta možete provjeriti u prilogu. Zanimljivo, i na ovom popisu je ponovno Facebook najzastupljeniji, s također četiri iste aplikacije koje su korisnici najviše i preuzimali na svoje pametne telefone tijekom 2019. godine.

PUBG Mobile možda nije dovoljno puta preuzet da bi dospio na prvo mjesto ljestvice po tom pitanju, ali mu je to uspjelo kada je App Annie slagao popis mobilnih igara uz koje su korisnici najduže vremena proveli zabavljajući se. Na mjesečnoj bazi najveći broj aktivnih korisnika imao je upravo PUBG Mobile, dok je Free Fire po tom pitanju dospio na zadnje 10. mjesto ljestvice. Naravno i ovi podaci se odnose na ukupan broj korisnika na obje platforme iOS i Android.

App Annie je u svom izvještaju otkrio i druge zanimljive podatke. Primjerice, u 2019. godini korisnici su potrošili ukupno 2,2 milijarde dolara u aplikacijama za upoznavanje, što je povećanje od dva puta u odnosu na dvije godine ranije. Izvještaj kaže da se najviše trošilo na Tinderu. Kad je u pitanju potrošnja u App Store i Play Store trgovinama korisnici su u njima ukupno potrošili oko 120 milijuna dolara, a tri četvrtine navedenog iznosa odnosi se na igre.

No nisu korisnici svoj novac trošili samo na dejtanje i igru. Trošili su ga i na zdravlje, odnosno na aplikacije iz Healt and Fitness domene, ukupno 1,5 milijardi dolara. U usporedbi s 2017. godinom, ovaj resor je zabilježio 130% povećanje potrošnje, odnosno ta toliko je postotaka primio više novca od svojih korisnika nego što je to slučaj bio dvije godine ranije.

Prošle godine povećalo se i prosječno vrijeme korištenja pametnih telefona. Prema izvještaju korisnici su u prosjeku svakog dana svoje telefone koristili 3 sata i 40 minuta. U odnosu na dvije godine ranije, prosječno vrijeme korištenja telefona se povećalo za 35%.

U izvještaju ima još zanimljivih podataka koje možete proučiti preuzimanjem dokumenta u PDF formatu. No, najprije morate ostaviti osobne podatke kako biste mogli preuzeti izvještaj. Najvjerojatnije App Annie ekipa već radi na novom, koji će uključivati i podatak iz kojeg dijela svijeta su korisnici najviše puta preuzeli (čitali) njihov prošlogodišnji izvještaj.