Gemini uskoro s novim sučeljem

Nakon uspjeha OpenAI-ove aplikacija, Google testira redizajn za Gemini koji chatbot sučelje zamjenjuje vizualnim feedom s prijedlozima, ciljajući na veći angažman korisnika

Matej Markovinović nedjelja, 5. listopada 2025. u 08:23
Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Nakon što je OpenAI sa svojom aplikacijom Sora postigao ogroman uspjeh, čini se da i Google ne želi zaostajati. Prema pisanju portala TechCrunch, tehnološki div eksperimentira s novim, vizualno bogatijim sučeljem za svoju Gemini AI aplikaciju, odmičući se od klasičnog izgleda chatbota.

Promjene još nisu dostupne javnosti, ali ih je uočio portal Android Authority analizom koda najnovije verzije Geminija za Android. Uključivanjem skrivenih opcija, uspjeli su aktivirati novi početni zaslon koji donosi značajne promjene. Umjesto minimalističkog sučelja za razgovor, korisnike bi dočekao vertikalni, skrolajući feed ispunjen prijedlozima i vizualno atraktivnim fotografijama. Prečaci za najkorištenije funkcije premješteni su na vrh zaslona za lakši pristup.

Foto: Android Authority
Foto: Android Authority

Cilj novog sučelja je inspirirati korisnike da istraže mogućnosti umjetne inteligencije. Primjeri prikazani u testnoj verziji uključuju zabavne prijedloge poput "teleportiraj me u duboki svemir", "daj mi vintage ili grunge izgled" ili "pretvori moj crtež u slikovnicu". Drugi prijedlozi, istaknuti na šarenim pozadinama, nude ideje za produktivnost, kao što su "razmišljaj naglas uz Live" ili "pošalji mi dnevni pregled vijesti".

Foto: Android Authority
Foto: Android Authority

Ovim potezom Google ne samo da želi olakšati korisnicima otkrivanje punog potencijala Geminija, već i učiniti aplikaciju vizualno privlačnijom i interaktivnijom. Ako ovaj redizajn zaživi, mogao bi pomoći Googleu da se uspješnije natječe s OpenAI-om, čija je aplikacija ChatGPT-a i dalje vrlo minimalistička. Također, ovo bi bio logičan korak nakon što je Gemini, zahvaljujući AI modelu za generiranje slika Nano Banana, u rujnu nakratko zasjeo na vrh ljestvica popularnosti App Storea, prije nego što ga je s trona svrgnula upravo Sora.



Kupi