Otkrivene aplikacije i igre koje su korisnici iPhonea i iPada najviše preuzimali u 2025. godini

Među besplatnim aplikacijama za iPhone prvo mjesto zauzeo je ChatGPT, dok je na iPadu najpopularniji bio YouTube

Apple je objavio popis aplikacija i igara koje su korisnici iPhonea i iPada najviše preuzimali tijekom 2025. godine, a na vrhu ljestvica našla su se neka očekivana, ali i poneka zanimljiva imena.

Među besplatnim aplikacijama za iPhone prvo mjesto zauzeo je ChatGPT, ispred aplikacija Threads, Google, TikTok i WhatsApp. Kada je riječ o plaćenim aplikacijama, korisnici iPhonea najčešće su preuzimali HotSchedules, dok su se u samom vrhu još našli Shadowrocket, Procreate Pocket, AnkiMobile Flashcards i Paprika Recipe Manager 3.

U kategoriji igara, besplatnu ljestvicu za iPhone predvodio je BlockBlast!, dok je među plaćenim naslovima najuspješniji bio Minecraft: Dream it, Build it!. U segmentu arkadnih igara prvo mjesto zauzeo je NFL Retro Bowl ’26.

Na iPadu je situacija nešto drugačija. YouTube je bio najpreuzimanija besplatna aplikacija u 2025. godini, dok je među plaćenim aplikacijama prednjačio Procreate. Kada je riječ o igrama, Roblox je bio najpopularnija besplatna igra za iPad, a Minecraft: Dream it, Build it! ponovno je zauzeo vrh ljestvice plaćenih naslova. I ovdje je u kategoriji arkadnih igara najuspješniji bio NFL Retro Bowl ’26.

Cjeloviti popis najpreuzimanijih aplikacija i igara za iPhone i iPad moguće je pronaći putem poveznica koje prilažemo uz nastavku, no moramo napomenuti da se ovi podaci odnose na američko tržište te se mogu razlikovati ovisno o regiji.