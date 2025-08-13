Musk će tužiti Apple zbog Grokove pozicije u App Storeu

Elon Musk započeo je tjedan prijetnjom da će tužiti Apple zbog navodnog namještanja rangiranja u App Storeu kako bi favorizirao ChatGPT u odnosu na Grok

Drago Galić srijeda, 13. kolovoza 2025. u 15:13

Nema više „nafinjaka“ ili kako bi se u nas reklo „no more mister niceguy!“ – Musk je zaprijetio Appleu tužbom zbog toga što navodno namješta rangiranje aplikaciju u App Storeu.

Prema Musku, Apple se ponaša na način koji onemogućuje bilo kojoj AI tvrtki osim OpenAI-ja da dosegne broj 1 u App Storeu, što je nedvosmisleno kršenje antimonopolskih zakona i zaprijetio je da će xAI „poduzeti hitne pravne mjere."

U drugoj je pak objavi pitao Apple zašto odbija staviti ili X ili Grok u 'Must Have' sekciju kada je X „broj 1 aplikacija za vijesti na svijetu“, a Grok je, navodno, „peti među svim aplikacijama“.

U središtu Muskovih pritužbi je partnerstvo s OpenAI-em koje je Apple najavio prošle godine, integrirajući ChatGPT u verzije svojih operativnih sustava za iPhone, iPad i Mac.

Musk je tvrdio da je ovo partnerstvo potaknulo Apple da poveća rangiranje ChatGPT-a (vjerojatno jest). Popularni chatbot tvrtke OpenAI trenutno drži prvo mjesto u odjeljku 'Top Free Apps' u App Storeu za iPhone u SAD-u dok je Grok tvrtke xAI na petom mjestu, a Gemini chatbot tvrtke Google na 57. mjestu. Podaci Sensor Towera pokazuju da ChatGPT slično dominira i na ljestvicama Google Play Storea.

Dok se čini da Musk inzistira na tome da je ChatGPT umjetno zaključan na vodećoj poziciji, još u siječnju je DeepSeek bio na vrhu ljestvica App Storea i držao vodstvo danima.

Moguće je da Musk napada Apple kao marketinški trik kako bi naveo više ljudi da provjere Grok kao navodno tajno zaslužnog za prvo mjesto u App Storeu. Musk možda također istražuje antimonopolsku tužbu zbog nedavnih problema Applea u obrani od optužbi da je njegov App Store antikonkurentski i u Europskoj uniji i u SAD-u.

S obzirom na Muskovu dugogodišnju svađu s OpenAI-em kojeg je tužio jer ga je navodno "napravio budalom" uvjerivši ga da rano investira lažnim obećanjem da će uvijek ostati neprofitna organizacija, optužbe bi mogle biti povezane s njegovim bijesom što OpenAI koristi njegov novac (ranije uložen) da pobijedi - njegov Grok.

Oj, živote…

Možda najpogubnije za Muska je to što u trenutno otvorenoj parnici OpenAI pokušava sudskim nalogom pozvati Muskovog odvjetnika, Marca Toberoffa, za kojeg tvrdi da je "igrao ključnu ulogu u koordinaciji Muskove lažne ponude za OpenAI – uključujući i žurno traženje brojnih trećih strana da sudjeluju u navodnom neprijateljskom preuzimanju."

Ako OpenAI dobije tužbu, to bi mogao biti veliki udarac za Muskov ego dok nastoji dominirati industrijom umjetne inteligencije nadmašujući svog bivšeg partnera.

Nedavno se Musk zarekao da će Grok 5 uskoro nadmašiti GPT-5 tvrtke OpenAI.



