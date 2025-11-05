Sora je osvanula na Googleovom Play Storeu, ali ne i kod nas

Sora trenutno nije dostupna za preuzimanje u Europskoj uniji, ali će je korisnici Androida vjerojatno moći preuzeti zaobilaznim načinima

OpenAI-eva aplikacija za izradu videa pomoću AI-a, Sora, sada se može preuzeti i na Googleovom Play Storeu u SAD-u, Kanadi, Japanu, Koreji, Tajvanu, Tajlandu i Vijetnamu. U Europskoj uniji još nije dostupna zbog strožih propisa vezanih uz zaštitu privatnosti, autorskih prava i regulaciju AI-a.

Korisnici iOS-a još su od rujna upoznati sa Sorom, gdje je aplikacija u samo pet dana ostvarila više od milijun preuzimanja. Zanimljivo je da aplikacija ima svoj feed, baš kao i TikTok, ali samo s videima koje je generirao AI. Kako bi cijelo iskustvo korištenja bilo još personaliziranije, korisnicima je omogućeno da u Sorine videozapise ubace sebe ili svoje prijatelje.

The Sora app is now available on Android in:



Canada

Japan

Korea

Taiwan

Thailand

US

Vietnam pic.twitter.com/wmx5KU4VM1 — Sora (@soraofficialapp) November 4, 2025

Posljednjih je tjedana Sora izazvala rasprave zbog načina na koji koristi tehnologiju deepfakea i štiti autorska prava, što je potaknulo OpenAI da promijeni politiku prema nositeljima prava. OpenAI je pritom dodao mogućnost stvaranja stalnih AI likova koje korisnici mogu više puta koristiti u videima te planira omogućiti kreatorima i vlasnicima prava da naplaćuju korištenje popularnih likova i poznatih osoba u aplikaciji.