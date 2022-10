WhatsApp grupe moći će imati preko 1.000 sudionika

Nakon što su prošloga tjedna najavili pretplatnički paket za tvrtke, WhatsApp je beta testerima na Androidu i iOS-u omogućio još jednu važnu značajku. Riječ je, naime, o mogućnosti stvaranja grupnih razgovora s do čak 1.024 sudionika.

Inače, WhatsApp je ovoga lipnja dodao mogućnost stvaranja grupa s do 512 sudionika, no čini se da to nekima nije bilo dovoljno. Portal WABetaInfo objavio je snimak zaslona koji pokazuje kako izgleda stvaranje grupnih razgovora s preko 1.000 korisnika.

Iako neki korisnici smatraju kako je riječ o nepotrebnom dodatku, WhatsApp se njime vjerojatno želi približiti korisnicima Telegrama koji su već navikli na grupe s velikim brojem sudionika. Štoviše, WhatsApp radi i na setu opcija za administratore kako bi imali više kontrole nad velikim grupnim razgovorima.

Stvaranje grupnih razgovora s do 1.024 sudionika dostupno je za pojedine beta testere WhatsAppa na Androidu i iOS-u. Trenutno nije poznato kada će ta značajka stići za sve korisnike.