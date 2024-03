WhatsApp i Messenger moći će komunicirati i s vanjskim aplikacijama

Europski Akt o digitalnim tržištima stupio je na snagu prošle godine, a rokovi dani velikim kompanijama ("nadzornicima pristupa") za prilagodbu istekli su 7. ožujka, pa je sada DMA u punoj primjeni. To je značilo da smo ovoga tjedna već vidjeli, primjerice, objave Applea i Googlea o prilagodbi njihovih proizvoda i usluga novom pravnom okviru. Među onima na koje se Akt odnosi je i Meta, čiji Facebook je još ranije započeo s promjenama – dok će njihove aplikacije za dopisivanje promjene doživljavati u narednim mjesecima.

Sve zbog EU

WhatsApp i Messenger, neke od najpopularnijih aplikacija za dopisivanje u svijetu, s milijardama aktivnih korisnika, za područje EU morat će se otvoriti i vanjskim aplikacijama. Meta je od ovog tjedna stoga službeno omogućila njihovu interoperabilnost i s ostalim aplikacijama, koje razvijaju druge kompanije. Sve to učinjeno je uz zadržavanje iste razine enkripcijske "end-to-end" zaštite i vrijedi samo za područje Europske unije.

Međutim, ako ste pomislili da ćete već sutra moći otvoriti, primjerice, Signal ili Telegram, pa poslati poruku nekome na Messenger – malo ste se prevarili, odnosno požurili. U Meti kažu da će vanjski pružatelji kompatibilnih usluga morati zadovoljiti određene tehničke i sigurnosne uvjete, kako bi se njihove aplikacije spojile s mrežom WhatsAppa ili Messengera.

Proces nije jednostavan

Nakon što to dokažu, developeri aplikacija morat će potpisati i poseban ugovor s Metom, odnosno WhatsAppom i/ili Messengerom, pa usko surađivati s njima na razvoju značajke interoperabilnosti. Prema propisima, svakom partneru u tom smislu Meta mora omogućiti spajanje unutar tri mjeseca od zaprimanja zahtjeva, no zbog tehničkih izazova to može potrajati i duže.

Pojednostavljeni prikaz WhatsAppove tehničke arhitekture za spajanje s vanjskim aplikacijama Meta

U suradnji s Europskom komisijom Meta interoperabilnost razvija već gotovo dvije godine. Kažu da je dogovoreno da će u prvoj godini primjene podrška biti uvedena za razmjenu teksta, slika, glasovnih poruka, videa i ostalih datoteka koje se mogu slati aplikacijom. Grupni razgovori i pozivi bit će dodani kao opcija nešto kasnije.

Kako bi ilustrirali kompleksnost svojih sustava za chat, iz Mete su objavili i zanimljiv podatak: kroz njihovu infrastrukturu danas može proći i više od 100 milijardi poruka na dan.