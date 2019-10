WhatsApp testira nestajuće poruke na Androidu

WhatsApp testira novu funkcionalnost za svoju istoimenu aplikaciju za Android uređaje – nestajuće poruke koje će nakon određenog vremena same nestati bez tragova da su ikad bile poslane

WhatsApp radi na novoj funkcionalnosti za svoju istoimenu aplikaciju za Android platformu. Riječ je o nestajućim porukama. Do sada se moglo samo ručno brisati poruke, ali je o tome ostavljan trag kako bi i druga strana znala da je poruka naknadno obrisana.

Prema izvoru, nestajuće poruke brisat će se same i pritom neće ostavljati nikakve tragove. Iz priloženog screenshota vidljivo je da su trenutno u planu dvije opcije – brisanje poruke nakon pet sekundi ili nakon jednog sata. Dosta čudni intervali, no najvjerojatnije se radi o testnim vremenima koja će kasnije biti dopunjena s dodatnim intervalima.

Također čini se kako ovu značajku WhatsApp namjerava uvesti samo za grupna dopisivanja. No, do izlaska finalne inačice to se možda i promijeni, pa nestajuće poruke budu dostupne i za dopisivanja 1 na 1.

Izvor navodi kako je nova opcija stigla s novom beta inačicom aplikacije – 2.19.275, ali i da trenutno nije svima dostupna. Ako su vam nestajuće poruke bitna stavka na popisu želja za WhatsApp uključite se u beta program kako bi ih dobili među prvima, jednom kada WhatsApp odluči u testiranje nove značajke uključiti veći broj korisnika.