WhatsApp uvodi AI pomoćnika za pisanje poruka

Nakon mogućnosti sažimanja poruka, na WhatsApp stiže još jedna značajka koja će pomoći u dopisivanju

WhatsApp je predstavio novi alat pod nazivom Writing Help, koji korisnicima uz pomoć AI-a pomaže u sastavljanju poruka.

Za korištenje ovog alata, dovoljno je prilikom pisanja poruke u privatnom ili grupnom razgovoru dodirnuti ikonu olovke. Alat će korisnicima predlagati tekst poruke u različitim stilovima, primjerice zabavnom ili profesionalnom, a korisnik će to moći prihvatiti ili jednostavno odbiti pa ponovno generirati.

Meta ističe da se Writing Help temelji na tehnologiji Private Processing, koja omogućuje generiranje prijedloga bez da WhatsApp ili Meta imaju uvid u originalne poruke ili njihove prepravke. Tvrtka naglašava da je tehnologija testirana i potvrđena u suradnji sa „stručnjacima iz sigurnosne zajednice“, no nije jasno što to točno znači.

Korištenje alata je opcionalno te ga prvo mogu koristiti korisnici na engleskom jeziku u SAD-u i još nekoliko zemalja. Podrška za ostale jezike i regije stići će do kraja godine.