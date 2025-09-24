WhatsApp uvodi prevođenje poruka na jezik primatelja

Nova mogućnost, koja se postupno uvodi na Android i iOS, omogućuje jednostavno prevođenje svih poruka, uz lokalnu obradu podataka na samom uređaju zbog veće zaštite privatnosti

Sandro Vrbanus srijeda, 24. rujna 2025. u 13:18

WhatsApp, čiju aplikaciju za razmjenu poruka koristi više od tri milijarde ljudi u preko 180 zemalja, najavila je uvođenje nove funkcije prevođenja poruka. Cilj im je, kažu, olakšati komunikaciju među korisnicima koji govore različitim jezicima i time dodatno ojačati povezanost svoje globalne zajednice.

Proces prevođenja dizajniran je da bude jednostavan i intuitivan. Korisnik treba tek dugo pritisnuti poruku koju želi prevesti, a zatim odabrati opciju "Translate". Nakon toga, potrebno je odabrati jezik na koji se poruka prevodi, a aplikacija nudi i mogućnost preuzimanja jezičnih paketa za buduću upotrebu. Ova funkcija dostupna je u individualnim i grupnim razgovorima te unutar objava na kanalima.

Zasad bez hrvatskog

Funkcija se postupno uvodi korisnicima uređaja s Androidom i iOS-om, no s određenim razlikama u dostupnosti jezika. U početnoj fazi, korisnicima Androida prevoditelj će biti dostupan na šest jezika, a korisnicima iPhonea na raspolaganju će od početka biti 19 jezika – no, među prvim jezicima koji će biti dostupni niti na jednoj platformi nema hrvatskoga.

Korisnici Androida dobit će i dodatnu mogućnost automatskog prevođenja za čitave razgovore. Uključivanjem ove opcije, sve buduće dolazne poruke u odabranom razgovoru automatski će biti prevedene na odabrani jezik, što će dodatno pojednostaviti komunikaciju.

Lokalno prevođenje

Iz WhatsAppa posebno ističu da je nova funkcija dizajnirana s naglaskom na zaštitu privatnosti korisnika. Cjelokupan proces prevođenja odvija se izravno na uređaju korisnika, a ne na vanjskim poslužiteljima, što znači da WhatsApp nema pristup sadržaju poruka. Time se osigurava da privatni razgovori ostanu zaštićeni enkripcijom te da ih mogu vidjeti samo pošiljatelj i primatelj, kao i inače.

Iz Mete su najavili da će se broj podržanih jezika s vremenom povećavati na obje platforme, a da će funkcija biti uvođena postupno – dakle da možda neće biti odmah dostupna svim korisnicima, no očekuje se da će uskoro postati standardni dio aplikacije.



