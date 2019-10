Android 10 počeo stizati na Mate 20 Pro

Huawei se ove godine našao u lošoj poziciji vezano uz softver za svoje pametne telefone. Kako vam je zasigurno već poznato zbog trgovinskog rata između SAD-a i Kine, te Trumpovih sankcija, svi uređaji ove tvrtke koji su u proizvodnju krenuli nakon 16. svibnja ne mogu imati punu inačicu Androida, s Googleovim aplikacijama i servisima.

Prvi uređaji koji su pogođeni tom zabranom su Mate 30 i Mate 30 Pro koji su nedavno predstavljeni u Minhenu. No, svi stariji uređaji, pod uvjetom da ih Huawei odluči podržati, mogu biti nadograđeni na najnoviju inačicu Androida – Android 10.

Trenutno je puštena u opticaj nadogradnja za Mate 20 Pro koji je predstavljen davno prije sankcija, u listopadu 2018. godine. Nadogradnja je najprije primijećena kod nizozemskih korisnika, velika je 4,42 GB i donosi EMUI 10 i rujanski set sigurnosnih zakrpi. S EMUI-em 10 dolazi novo korisničko sučelje, animacije, kao i nove značajke koje su dio samog Androida 10.

Za nadogradnju nije potrebno spajati telefon s računalom, je se sve odvija OTA putem (over the air). Kada će Android 10 biti spreman za druga tržišta, za sada nije poznato. No ne bi se trebalo dugo čekati.