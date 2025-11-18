Apple navodno radi na zaštitnim maskama osjetljivim na dodir

Apple ima ideju dodati nove načine interakcije s iPhoneom Pro, a ovoga puta kroz zaštitne maske osjetljive na dodir

Apple bi sa sljedećim generacijama iPhonea Pro mogao predstaviti i zaštitne maske osjetljive na dodir. Kako navodi kineski analitičar Instant Digital, tvrtka navodno planira uložiti značajnu količinu novca u službene zaštitne maske, a sve kako bi ih pretvorili u „sekundarna dodirna sučelja“.

Detalji su za sada poprilično nejasni pa nije poznato hoće li te maske imati ugrađeni touchpad kao na tipkovnici za iPad ili pak nešto totalno drugačije. Prema svemu sudeći, ideja je dodati nove načine interakcije s iPhoneom Pro i proširiti funkcionalnost izvan okvira samog uređaja.

Jedna od realnih mogućnosti je potpuna eliminacija fizičkih tipki. Apple već godinama istražuje rješenja bez tipki, a napredne bi maske mogle poslužiti kao alternativni ulazni sustav. Ovakav koncept spominje i jedan Appleov patent, prema kojem bi maska mogla preuzeti funkcije tipki čim je iPhone prepozna.

“Primjerice, maska može sadržavati elektromehanički dodirni senzor koji korisniku omogućuje unos bez potrebe za pritiskanjem fizičke tipke na uređaju. Elektronički uređaj, kada prepozna prisutnost maske, može onemogućiti jednu ili više tipki i izvoditi radnje povezane s njima kada zaprimi signale iz maske“, objašnjeno je u patentu.

Više informacija moglo bi biti poznato već sredinom sljedeće godine kada će se već početi govoriti i o novim modelima iPhonea Pro.