iPhone 18 Pro mogao bi biti najskuplji do sada

Ako se ove informacije pokažu točnima, početna cijena iPhonea 18 Pro trebala bi iznositi 1.399 dolara u SAD-u, što je za 300 dolara više u odnosu na aktualni iPhone 17 Pro

Matej Markovinović subota, 20. lipnja 2026. u 08:22
iPhone 17 Pro 📷 Foto: Apple
iPhone 17 Pro Foto: Apple

Nadolazeći Appleov iPhone 18 Pro mogao bi biti osjetno skuplji u odnosu na aktualni iPhone 17 Pro, a sve zahvaljujući naglim rastom troškova memorijskih komponenti, na što je ovoga tjedna upozorio i izvršni direktor Tim Cook.

Iako još nema službenih brojki, istraživačka tvrtka TechInsights navodi da bi trošak 12 GB RAM-a u osnovnom modelu iPhonea 18 Pro mogao porasti s prošlogodišnjih 39 na čak 145 dolara. Uz to, cijena 256-gigabajtnog memorijskog čipa mogla bi skočiti s 13 na oko 51 dolar.

Zbog toga bi ukupni proizvodni trošak osnovnog modela iPhonea 18 Pro mogao doseći približno 726 dolara, dok je proizvodnja iPhonea 17 Pro navodno stajala oko 582 dolara. Analitičari procjenjuju da bi Apple, želi li zadržati sličnu profitnu maržu kao kod aktualnog modela, trebao povećati cijenu uređaja na oko 1.299 dolara.

Dodatni pritisak na cijenu mogao bi stvoriti i novi sustav kamera. Naime, glasine navode da će iPhone 18 Pro dobiti objektiv s promjenjivim otvorom blende, tehnologiju koja bi Apple mogla stajati najmanje 50 posto više od postojećeg rješenja. U tom slučaju početna cijena uređaja mogla bi dosegnuti i 1.399 dolara.

Naravno, to bi značilo i poskupljenje iPhone 18 Pro Maxa, koji bi bio skuplji od svog prethodnika, iPhone 17 Pro Maxa, čija početna cijena u SAD-u iznosi 1.199 dolara.

 

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