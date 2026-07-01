Objavljene snimke iPhonea 18 Pro na drop testu

Prema objavljenim snimkama, iPhone 18 Pro ne razlikuje se vizualno od aktualnog iPhonea 17 Pro, što znači da veći redizajn možemo očekivati tek za 20. godišnjicu iPhonea 2027. godine

Iako se predstavljanje iPhonea 18 Pro očekuje tek za nekoliko mjeseci, na društvenim mrežama pojavile su se snimke koje ga navodno prikazuju u drop testu.

Naime, prema snimkama, Apple nije značajno mijenjao dizajn iPhonea 18 Pro u odnosu na aktualni iPhone 17 Pro, što se i očekivalo prema raznim neslužbenim informacijama te glasinama koje su kružile proteklih mjeseci.

Profil na X-u na kojem su objavljene snimke je u međuvremene suspendiran, a do curenja materijala došlo je nakon hakerskog ucjenjivačkog napada na tvrtku Tata Electronics, jednog od Appleovih proizvodnih partnera. Napadači su navodno došli do velikog broja internih dokumenata koji sadrže nacrte i tehničke specifikacije Appleovih komponenti.

Štoviše, Reuters navodi da je na darknetu objavljeno više od 200.000 datoteka, zbog čega se u narednim danima očekuje nova curenja informacija o nadolazećim Appleovim proizvodima. Iako je riječ o vjerojatno najvećem curenju Appelovih podataka u povijesti, tvrtka se još uvijek nije očitovala o cijelom slučaju.